Con la exposición de la Asociación Vallisoletana de Micología, arranca la temporada de setas en Valladolid

La sala de conferencias se llenó de aficionados, ávidos de conocer los entresijos de las setas y hongos que, en la sala de exposiciones, había montado la modélica Asociación Vallisoletana de Micología con Aurelio García, César Lomas y Aurelio Martín a la cabeza.

Ellos fueron los que intervinieron en la conferencia, con decenas de diapositivas ilustrativas y explicaciones de cada uno de los productos que salían en pantalla. Desde los más conocidos y populares por nuestra zona, como los boletus y los níscalos, (con decenas de variedades de ambos hongos) hasta los más peligrosos tras su ingesta como la temida seta amanita faloide, entre otras.

Pero hay otros muchos hongos comestibles que, aunque no son tan populares, son buscados con ahínco por los aficionados: capuchina, colmenillas, llanegas, marzuelo, rebozuelo y la tan deseada de cardo que en esta exposición no estaba porque, prácticamente, no han salido aún. Estas lluvias recientes las traerán

La sala de exposiciones, donde era un ir y venir de aficionados y curiosos, estaba repleta de fotos y vídeos para ayudar a descubrir las múltiples variedades de setas, así como carteles de la asociación donde se reclutaban socios, e informaban sobre la misma. La asociación ha editado varios libros sobre setas, dos de ellos: “Inventario micológico de la provincia de Valladolid” y “Setas de Valladolid”, donde el aficionado y curioso podrá ilustrarse con sus cientos de fotos y comentarios acerca de los preciados productos que ofrece la tierra pucelana.

Como decíamos al principio, la exposición se podrá visitar esta mañana desde las 11 hasta las 14 y por la tarde de 18 a 21 horas.

Sigue los temas que te interesan