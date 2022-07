De Santiago-Juárez: "Puente ha puesto en riesgo a los vecinos que deciden ir a bañarse a las Moreras"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación que el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha puesto "en riesgo" la salud de todos los vecinos que deciden ir a bañarse a la Playa de las Moreras. "Ha mentido de nuevo y esta vez sobre un tema muy grave. Es intolerable que mienta con temas de salud pública que pueden afectar a los ciudadanos, la gravedad se eleva casi casi al infinito", ha añadido.

El popular ha hecho referencia a lo expresado en rueda de prensa hoy por la directora general de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, Sonia Tamames, quien ha señalado que el pasado 25 de febrero el Ejecutivo Autonómico ya advirtió al consistorio que las aguas del Pisuerga "no eran buenas". "Le dijo además que esto venía sucediendo desde hace cuatro años", ha matizado De Santiago-Juárez.

"La respuesta del Ayuntamiento ha sido no decir nada, pero cuando ha llegado la temporada de baño y el agua ha vuelto a dar negativa, el alcalde calificó los informes de los técnicos de la Junta como opacos", ha denunciado.

En la misma línea, el concejal de la oposición ha instado a Puente a "hacérselo mirar" y a pensar "mejor las cosas". "Debería actuar por el bien de Valladolid siempre y no utilizando motivos políticos para intentar atacar al departamento de Salud Pública de la Junta", ha reseñado.

Por último, De Santiago-Juárez ha matizado que "afortunadamente" hoy el agua es "apta para el baño", pero ha advertido de que si ha dado "no apta hace bien poco", mañana podría "volver a pasar lo mismo". "Lo que no puede hacer el alcalde es criticar a la Junta porque sin querer está animando a la gente a bañarse y no hacer caso", ha sentenciado.

