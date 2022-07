La Junta advierte de la "mala calidad" del agua de Las Moreras, aunque la considera apta para el baño

La directora general de Salud Pública, Sonia Tamames, compareció ante los medios de comunicación para anunciar los resultados de los análisis practicados en la zona de baño del Pisuerga en la Playa de las Moreras que han resultado "ser aptos para el baño".

"Los resultados de los análisis practicados en la zona de baño del Pisuerga en la Playa de las Moreras han resultado ser aptos para el baño, pero aclarar que estos resultados se practican en base a muestreos que se realizan semanalmente", anunció la directora general de Salud Pública.

No obstante, Sonia Tamames advirtió a los vallisoletanos. "Que esta semana los resultados de los análisis hayan sido aptos, no significa que no puedan variar a lo largo de la temporada de baño. La Junta de Castilla y León realiza análisis semanales que comienzan antes de que se inicie la temporada de baño. En el año actual el primer análisis de pretemporada daba unos niveles aptos, pero, después, durante las dos semanas siguientes se constataron unos niveles de bacterias de origen fecal superiores a lo que podemos considerar seguro para la población".

Un problema variable que no permite a los pucelanos bañarse en Las Moreras con total tranquilidad. "Tengo que decir que esta variabilidad la venimos observando muchos años. Una cuestión es si las aguas son aptas puntualmente o no, y la otra es la calidad de las aguas. En Las Moreras viene siendo insuficiente y así se ha clasificado en base a un real decreto durante los últimos cuatro años. Esto ha sido comunicado el 25 de febrero al ayuntamiento de Valladolid y no hemos recibido ninguna comunicación por su parte solicitándonos aclaración o ayuda para plantear posibles medidas correctoras, que estaría dentro de las competencias del ayuntamiento", advirtió.

Al mismo tiempo, recomendó visitar el sistema de información Nayade para estar al corriente de los niveles de agua y decidir si bañarse. "Existe en la página web del Ministerio de Sanidad un sistema de información que se llama Nayade en el que cualquier ciudadano puede entrar a consultar la calidad de las aguas y niveles que comunicamos. Son totalmente públicos". Sobre el problema que existe, continúan trabajando desde la Junta de Castilla y León. "Lo que ha cambiado es la concentración de las bacterias de origen fecal, medimos dos bacterias -Enterococo y Escherichia Coli-, pueden variar su concentración en el agua, pero no cambian de un día para otro. Pueden influir muchos factores: el caudal del río, el volumen de vertidos, el calor que ayuda a que las bacterias proliferen, pero la variación como parámetro natural es algo que puede suceder".

Con todo, solicita cuatela a los ciudadanos, "Nos podemos encontrar en próximas semanas con resultados superiores a los límites establecidos y declarar el agua no apta por seguridad para la población. Alguna persona que tenga alguna inmunodepresión o problema de salud de base, debería evitar el contacto con este agua".

Por último, mostró su malestar con el Ayuntamiento de Valladolid ante la inacción en este tema. "La transparencia es absoluta y no solo para el ayuntamiento que recibe nuestras comunicaciones de manera directa sino para cualquier ciudadano"

Sigue los temas que te interesan