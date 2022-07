La polémica por el vertido mantiene cerrada al baño la Playa de Las Moreras

Más de un mes después de que se calificara el agua del Pisuerga en la zona de Las Moreras como no apta para el baño, la prohibición se mantiene a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha asegurado que no hay vertidos contaminantes en el río, tras realizar las pruebas pertinentes.

En este sentido, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha valorado el mantenimiento de esta restricción después de que los vallisoletanos no hayan podido utilizar las aguas del Pisuerga para refrescarse, como otros veranos, en plena ola de calor y a más de 40 grados de temperatura. Puente ha manifestado que "no es la CHD, sino la Junta de Castilla y León quien determina si el agua del Pisuerga es apta o no para el baño".

Fue un piragüista quien dio la voz de alarma al apreciar unas espumas blanquecinas en el río vallisoletano. Tras la denuncia, se inició una investigación al respecto y Sanidad procedió a los análisis del agua de Las Moreras, de los que todavía se desconocen los resultados. Del mismo modo, la CHD ya descartó que esas espumas estén relacionadas con vertidos de tipo industrial o urbano. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Valladolid ya ha aclarado que su labor es "informar" a través de los carteles situados en las zonas de baño, pero no tiene la competencia de levantar la prohibición ni de valorar la calidad del agua.

Pese a esta restricción, algunos bañistas han decidido acercarse a Las Moreras durante estos días para tomar el sol o refrescarse en las duchas como forma de combatir el calor.

