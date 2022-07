Miguel Ángel Oliveira: “Tordesillas siempre ha querido un Toro de la Vega con muerte”

Noticias relacionadas La doma vaquera vuelve a Tordesillas

Miguel Ángel Oliveira abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL de Castilla y León para abordar la actualidad de un municipio que lo pasó muy mal con el coronavirus pero que ahora busca reactivarse. El primer edil asegura que “Tordesillas tiene futuro” y que este año el municipio alcanzará su deuda cero lo que “incrementará el gasto corriente presupuestario”.

“Tordesillas siempre ha querido un Toro de la Vega con muerte”, nos cuenta el regidor que confía en revalidar su cargo como alcalde en las elecciones municipales de mayo de 2023 y también en tres ejes: la agroalimentación, el turismo y la logística, para seguir creciendo en el futuro más cercano.

Charlamos con el alcalde en la siguiente entrevista:

P.- Tras dos duros años de pandemia, parece que la vuelta a la normalidad, a esa “vieja normalidad”, vuelve a Tordesillas…

R.- Volvemos con mucha fuerza. Tordesillas es un punto estratégico donde se realizan muchas actividades. Hemos vuelto con la celebración de muchos eventos que teníamos ya programados y otros nuevos que hemos incluido para seguir promocionando el municipio y dando un empujón a la actividad económica. Estamos haciendo fuerza tanto a nivel turístico como empresarial.

P.- Se ha pasado muy mal en el pueblo por culpa del coronavirus

R.- El coronavirus ha influido en la economía de los vecinos, sobre todo en el sector servicios. Tanto el comercio, la hostelería como la alimentación. Ahora, con el nuevo ciclo de actividad que ponemos en marcha, queremos recuperar el ritmo cuanto antes para que las familias mantengan su nivel de vida.

P.- ¿Cómo han funcionado las ayudas para la recuperación del COVID-19?

R.- Hemos recibido ayuda, en todo momento, de la Diputación de Valladolid. Con los planes provinciales, con los dos Plan V, también las ayudas de los cheques regalo para el comercio y la hostelería que han reactivado y promovido la actividad económica. Además, de la institución provincial, hemos recibido dos subvenciones muy importantes de proyectos que necesitábamos como era el Centro Provincial de Piragüismo y una casa tutelada que se pondrá en marcha en los próximos meses para Tordesillas y comarca.

De la Junta de Castilla y León también hemos recibido cuantías económicas de los Fondos de Cooperación para inversiones. Siempre hemos estado bien atendidos y han creado actividad y movimiento económico. Con esas inversiones hemos conseguido, desde urbanizar calles a cambiar tuberías para ser más eficientes y responsables con el fin de afrontar los problemas con Medio Ambiente ya que esas cuantías, dentro de la Agenda 2030, ayudan a que nos enfrentemos a seguir siendo responsables con el medio ambiente.

También, del Gobierno de España, hemos recibido ayuda para la importante inversión que se ha acometido para la restauración del puente medieval, que supera los tres millones de euros por lo que Tordesillas ha estado muy bien ayudada y apoyada por todas las instituciones y afrontamos la recuperación con más tranquilidad.

Miguel Ángel Oliveira en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- La restauración del puente está prácticamente finalizada.

R.- Había que restaurarlo. Tenía unos problemas en la base. Se ha abierto un mirador que ha tenido un poco de polémica en el municipio porque desentona con el entorno. Pero el criterio que se ha tomado desde Patrimonio de la Junta de Castilla y León y desde Ministerio de Fomento es que esto se trata de una parte añadida y se supone que esa parte nueva se tiene que diferenciar del resto del puente.

P.- ¿En qué se trabaja desde el Ayuntamiento de Tordesillas? ¿Qué medidas se están preparando?

R.- A corto y medio plazo, lo que tenemos es que reforzar las políticas que hemos implantado estos tres años de bajada de impuestos, mantenimiento de tasas y aumentar la actividad económica con inversión pública que está provocando que sumemos más habitantes empadronados, que baje la tasa de paro y se reactive la economía del municipio y eso es bueno. Este invierno va a ser duro. La inflación está haciendo mella en la economía local y en la de los vecinos.

Desde el municipio, este verano, estamos trabajando para hacer microintervenciones públicas para ayudar a las empresas pequeñas a que, en el invierno, que lo esperamos duro, mantenga su actividad y podamos afrontarlo más cómodamente. Es importante mantener la actividad económica en el municipio.

P.- El Ayuntamiento está recuperando la actividad cultural. ¿Habrá sorpresas?

R.- Tordesillas tiene mucha actividad cultural y deportiva que origina que muchos visitantes vengan al municipio, que se llenen los hoteles, y esto repercute en la economía local, a nivel hostelero y de comercio. Desde el Ayuntamiento hemos mantenido muchas conversaciones con estos sectores y la línea de trabajo es promocionar Tordesillas, su marca, para que la gente venga a pasar un fin de semana o unos días y haya movimiento económico.

Ahora mismo estamos detectando un aumento de consumo tanto en la hostelería como en el comercio. Los hoteles, los fines de semana, están prácticamente llenos por la actividad que se origina. En cuanto al comercio, igual. Tordesillas es cabeza de comarca y a nivel de comercio, tanto de alimentación como de ropa, somos un pueblo destacado y un núcleo de negocio para los municipios de alrededor. Se hacen campañas para promover esa actividad también en pueblos cercanos: el martes de mercado o el resto de semana para que aprovechen también nuestros servicios de peluquerías, abogados o asesores.

P.- Este año, las fiestas se celebrarán con normalidad. ¿Va a haber novedades?

R.- Así es. Llevamos dos años sin tener unas fiestas como las de antes. Es un año complicado, pero creo que nos merecemos esa recompensa de poder disfrutar con nuestras familias de unos días tranquilos en las fiestas patronales. Va a haber novedades. Se van a intensificar las actividades para compensar estos dos años sin fiestas. Hay mucha gente joven que lleva mucho tiempo sin disfrutar de las fiestas y vamos a hacer un esfuerzo, tanto a nivel musical como taurino, para que puedan disfrutar de unas Fiestas de la Peña para recordar.

P.- Vuelve el festejo del Toro de la Vega, el martes 13 de septiembre.

R.- Por todos es sabido que se ha hecho una modificación de la Ordenanza. Se ha trabajado en ella durante todos los años de pandemia. Ha llegado a tiempo. Hemos trabajado bien con asociaciones, con la Junta de Castilla y León y con el mundo taurino para poder conseguir esta modificación. No es lo que queríamos conseguir, pero dado que no se puede lograr intentaremos que este torneo pueda celebrarse y seguir manteniendo la tradición del festejo del Toro de la Vega. Es un año complicado. Lleva mucho trabajo porque es el primer año con la nueva ordenanza y los preparativos tienen su complicación. Esperemos que no haya ningún altercado con las asociaciones antitaurinas. Debemos respetar las normas. Nosotros lo hemos hecho en todo el momento. Ellos tienen que estar a la altura y mantenerse al margen de la polémica.

Miguel Ángel Oliveira

P.- Acaba de decir que no es lo que se quería conseguir. ¿Qué se quería conseguir?

R.- Tordesillas siempre ha querido un Toro de la Vega con muerte. El Real Decreto del 19 de mayo de 2016 prohibió esa muerte y si no podemos conseguir dar marcha atrás a esa norma, buscamos que el festejo siga manteniendo el carácter de tradicional.

P.- La Junta, como apunta, ha adaptado la normativa del Toro de la Vega para autorizarlo sin matar al animal. ¿Ha habido conversaciones con el nuevo consejero de Cultura de la Junta, con Gonzalo Santonja?

R.- En lo que a la modificación se refiere llevamos dos años trabajando con la Junta de Castilla y León y ya estaba prácticamente hecho cuando el nuevo consejero entró. La relación con Gonzalo Santonja es muy buena. Hemos hablado varias veces. Se preocupa por el mundo taurino. Gracias a la Consejería tenemos aquí la final del Circuito de Novilladas. Es una relación muy buena y fluida.

P.- Como apuntaba espera que no se produzcan altercados. ¿Un llamamiento del alcalde?

R.- Todos tenemos que respetar las normas y lo que se dictamina por parte de la Junta. Nosotros contamos con una Ordenanza Municipal. Hemos tenido la consideración de escuchar y aceptar todas las alegaciones, aunque entendemos que en una Ordenanza Municipal no tendrían que estar implicadas personas del exterior. Hemos aceptado esas 24 alegaciones de las asociaciones animalistas que no tiene sentido que opinen aquí cuando no tienen competencias locales, pero lo hemos hecho. Tienen que respetar la opinión del pueblo. Quiere el festejo y se tienen que mantener al margen. Se pueden manifestar, fuera de Tordesillas. Pueden hacerlo, pero siempre con respeto y que nos dejen celebrarlo.

P.- ¿Cómo está Tordesillas? ¿Y el polígono?

R.- El polígono industrial sigue su curso. Se trabaja para poner en marcha las otras tres fases del polígono. Se han implantado cuatro nuevas empresas que están en proceso de construcción de la planta y luego hay empresas grandes que han mostrado mucho interés en venir a Tordesillas y estamos negociando. Estamos en conversaciones con el Ministerio para que el polígono sea un referente regional. Es una zona con alto volumen de movimiento y va a ser un referente para toda Castilla y León.

P.- ¿Qué objetivo se marca como alcalde?

R.- Seguir modernizando el pueblo. Trabajamos en modernizar esas infraestructuras locales. Hemos hecho una gran inversión en renovación de redes de abastecimiento de agua. Ahora vamos a comenzar con las de saneamiento. Lo afrontamos con tranquilidad, seriedad y con gran ahorro. Nuestro pueblo ha ahorrado en este primer semestre en fugas, un 18% del consumo. Eso es muy importante porque se ahorra agua y dinero. Las inversiones que se están acometiendo se sufragan con el ahorro obtenido y eso es muy importante a nivel económico y de eficiencia.

P.- ¿Cómo es la situación económica del municipio?

R.- Este mes hemos tenido un superávit de más de un millón, lo que nos va a permitir eliminar la deuda acumulada de la anterior legislatura que venía con 1.450.000. Este año vamos a tener una deuda cero lo que incrementará el gasto corriente presupuestario.

P.- Elecciones municipales en menos de un año. La maquinaria se está engrasando. ¿Miguel Ángel Oliveira se va a presentar?

R.- La idea es seguir trabajando en esta línea. Ofrecer al municipio los cuatro años completos de trabajo, que los vecinos de Tordesillas puedan valorar este trabajo. Si el Partido Popular, a nivel local y provincial, cree que tengo que seguir, yo encantado de estar cuatro años más y poder acabar el proyecto que hemos comenzado en 2019. Tordesillas necesita una transformación y lo estamos haciendo, tanto a nivel estructural como de tejido empresarial. Estamos diversificando nuestro potencial. Ya no solo somos un pueblo turístico, sino que somos una potencia agroalimentaria y eso se tiene que reforzar para que en los próximos años el sector logístico, con el polígono, nos haga seguir creciendo con un futuro tranquilo con la agroalimentación, el turismo y la logística como ejes. Tordesillas tiene futuro.

P.- Revalidar es el objetivo, por lo tanto.

R.- Sí, nuestro compromiso es presentarnos. Trabajamos para conseguir una mayoría suficiente para gobernar sin las manos atadas con un pacto. Considero que tenemos el único proyecto de futuro para Tordesillas.

