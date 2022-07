La situación 2 preventiva por contaminación amenaza a Valladolid

El Servicio de Medio Ambiente informa que se ha superado en las estaciones de medida de la RCCAVA el valor de 100 µg/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias por quinto días consecutivo: 8, 9, 10, 11 y 12 de julio. De esta manera, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la situación 1, preventiva, con las consiguientes medidas informativas. Además, se ha superado también, el valor de 120 µg/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias, por segundo día consecutivo.

Como ha explicado la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, “desde el Ayuntamiento se informa de que siguen al alza los valores de ozono. Desde el lunes y hasta el día de ayer, martes, se alcanzaron valores por encima de 120 µg/m3en las distintas estaciones de medición de contaminación de Valladolid y, si se confirman hoy esos datos, mañana el Ayuntamiento activará la situación 2 del Plan de Emergencia, aprobado en 2017, con las medidas que conlleva”.

En el Plan de Acción se establece la superación de este valor durante tres días consecutivos para la activación de la situación 2, aviso, con las consiguientes medidas de restricción del tráfico, por lo que, de mantenerse estas concentraciones de ozono, durante el día de mañana podría activarse la situación 2.

Como medida de precaución, se informa a la población, en especial a personas sensibles, que pueden aparecer síntomas tales como irritación de los ojos, dolor de cabeza o dificultades respiratorias. Se recomienda no realizar ejercicios físicos de alto rendimiento en las horas centrales del día y a las personas sensibles, tales como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias, no realicen esfuerzos físicos desacostumbrados y prolongados al aire libre, como así ha querido recordar Sánchez que ha comentado que “esta situación es complicada “sobre todo para las personas más sensibles, con problemas respiratorios, personas mayores, niños y niñas y, por tanto, se hace ese llamamiento para que no se hagan esfuerzos ni ejercicio físico en las horas centrales del día”.

La previsión meteorológica es que se mantengan durante esta semana las altas temperaturas, por lo que es posible que este episodio se mantenga hasta el domingo, si no se disminuyen las emisiones de contaminantes. Es importante, para no tener que activar medidas más restrictivas, que se reduzcan todo lo posible el uso de vehículos de combustión por lo que se recuerda la importancia de caminar o el uso de vehículos de movilidad personal (bici, patinete; así como utilizar el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.

La concejala de Medio Ambiente ha señalado también que “el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que contribuyen de manera notable a esa formación del ozono en la atmósfera. Entre los efectos nocivos para la salud que produce están los problemas respiratorios y también puede incrementar los cuadros de enfermedades cardiovasculares, lo que empeora los cuadros de asma y enfermedades respiratorias. Desde el Ayuntamiento se tomarán medidas si la situación no mejora”

Sánchez ha recodado que “tenemos a disposición de la población los datos de contaminación en la aplicación gratuita para móviles Vallaire, también en la página web del Ayuntamiento y animamos a ir en transporte público y en medios de transporte no contaminantes”.

