Turismo, gastronomía y automoción impulsan a Valladolid en el foro de EL ESPAÑOL CyL

EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León ha celebrado este miércoles el I Foro Valladolid Impulsa en la Cámara de Comercio de la capital vallisoletana. El objetivo no era otro que analizar retos turísticos, económicos y empresariales a los que se enfrenta la provincia.

La presentación del evento ha corrido a cargo de la directora del periódico, Silvia García, que ha definido a Valladolid como una de las provincias con “mayor potencial” de la España interior. Tras ella, el presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha intervenido para poner en valor a Valladolid “como motor de desarrollo” del país.

En este sentido, Pedro J también ha hecho una oda a la provincia donde ha realizado un repaso por sus principales puntos fuertes para “hacer un gran consenso” para ayudar a perfilar ese futuro próspero que se abre para la provincia y la ciudad”.

“Los ciudadanos somos más pobres”

Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Castilla y León, ha dado el pistoletazo de salida al I Foro Valladolid Impulsa de EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla. Oportunidades de desarrollo para la provincia de Valladolid, en un evento que se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Valladolid.

De Margarida ha analizado la situación socioeconómica en Castilla y León asegurando que “las perspectivas económicas no son nada halagüeñas”. Por un lado “por la invasión a Ucrania”, también por “las sanciones impuestas a Rusia” además de “por el incremento de precios” y “el desaforado incremento del coste de energías”.

“Seguimos estando en una emergencia económica y social. Los ciudadanos somos más pobres”, ha señalado el presidente del Colegio de Economistas de Castilla y León.

El especialista en economía se ha apoyado de datos, arrancando con la situación en la Comunidad. Del todo, a la provincia de Valladolid que ha analizado posteriormente. En este primer apartado ha ensalzado la “incertidumbre que hace que todo se pare”, motivada por la Guerra de Ucrania y ha asegurado que la “inflación y la estanflación se van a mantener en el tiempo”.

“Lo que pase en Castilla y León repercute en Valladolid. En marzo de 2021, la inflación en la provincia estaba en el 1,1% y en mayo de 2022 creció hasta el 10%”, ha asegurado el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid.

Las amenazas: “La crisis económica, los trabajos temporales, la inflación de precios y la alta economía sumergida con una crisis de confianza”. Además, ha afirmado que existe una “falta de relevo generacional” y una “despoblación en amplias zonas” que viene acompañada de “una débil imagen de marca”.

Como todo no puede ser malo, De Margarida ha ensalzado “la alta capacidad de crear empleo” y “la potencialidad de la universidad con una calidad de vida en el medio rural”.

En cuanto a las conclusiones, el presidente del Colegio de Economistas de Castilla y León ha finalizado que la “economía de Valladolid y provincia evoluciona favorablemente” con “reformas estructurales que beneficiarán a la economía vallisoletana”.

Retos de futuro para Valladolid

Tras la primera ponencia, ha sido el turno para la mesa redonda ‘Presente y futuro de la provincia de Valladolid: retos de futuro’. En ella han participado Víctor Alonso Monge, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Valladolid y responsable de Hacienda, Personal y Promoción; Pedro Herrero García, concejal de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid; Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid; Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid; y Adolfo López Ramiro, alcalde de Mojados. La mesa redonda ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre el sector público y privado.

Monge también ha querido recalcar el turismo en la provincia y el impulso al comercio, “porque crear tiendas en municipios pequeños es calidad de vida”. Para concluir, ha manifestado que “tenemos que ser garantistas, pero también facilitadores para que la provincia sea un lugar de oportunidades”.

Acto seguido, Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid, ha incidido de nuevo en esas oportunidades, y en este sentido, ha puesto sobre la mesa que “administración, empresas y ciudadanos tenemos que estar unidos”. De Miguel ha añadido que “la provincia de Valladolid tiene que poder ser ese lugar donde nos apetezca ir de vacaciones, pero también donde nos podamos implantar como empresa, para poder facilitar esa marca Valladolid que falta potenciar”.

También ha situado a Valladolid en una “posición estratégica”, en unión con los principales puertos españoles y europeos, gracias a la inversión ya aprobada para el Parque Logístico Agroalimentario en Valladolid, una infraestructura que “potenciará y reforzará la colaboración con países cercanos como Francia o Países Bajos”.

Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, ha recordado que “las empresas han sido las que han mantenido el empleo en la pandemia, las que han luchado porque las personas pudieran trabajar, somos los que creamos riqueza, generamos recursos y hacemos que todos los días España avance”. Caramanzana ha querido mostrar el trabajo de la Cámara de Comercio de Valladolid de cara a la internacionalización de las entidades de la provincia, y ha apuntado que “durante estos tres años y medio hemos sacado a 600 empresas fuera de Valladolid, porque sin sacar nuestros productos es muy difícil consolidarse y crecer”.

En el turno de palabra de Pedro Herrero García, concejal de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid, este ha vuelto a recalcar la idea de “facilitar el trabajo de los empresarios”, y en este sentido, “los responsables políticos que tenemos competencias en la materia podemos hablar del modelo de gestión”. Desde el Ayuntamiento, “queremos que Valladolid sea la primera ciudad de España en calidad de vida”, y para ello, “las líneas en las que tenemos que trabajar son la promoción económica y el empleo, los servicios que prestamos y la gestión interna”.

Para finalizar, como representación de uno de los municipios de Valladolid, Adolfo López Ramiro, alcalde de Mojados, ha destacado que “cada pueblo tiene unas oportunidades y necesita un tipo de inversiones”, independientemente del número de habitantes. Esta localidad cuenta con una de las principales filiales de Renault, Adient, y para el alcalde, “frenar las oportunidades es poner límites innecesarios”, ya que tal como ha señalado, “es verdad que la colaboración público-privada es fundamental, pero un ayuntamiento como el de Mojados lo que necesita es una colaboración público-público”, porque “si entre nosotros no nos ayudamos, ahuyentamos a lo privado”. López Ramiro ha hecho referencia al “abandono” del polígono del pueblo, “que necesita de una inversión para servicios de Internet, de depuración, de agua potable, etc., mientras las administraciones dicen que no se va a invertir”. El alcalde ha añadido que “las administraciones por encima de las municipales nos tienen que apoyar”.

En busca de una ciudad “con mejor calidad de vida”

La implantación de la Agenda 2030 en la ciudad de Valladolid ha sido otro de los temas a tratar en el I Foro Valladolid Impulsa de EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, que ha contado con la intervención del alcalde Óscar Puente, quien ha charlado con el periodista Jesús Ignacio Fernández sobre la implantación de la Agenda 2030 en la ciudad y su apuesta decidida por el cambio.

El regidor ha explicado que la Agenda 2030 es algo “muy complejo” y ha puntualizado que esta es “un pegamento que une un montón de herramientas y políticas”. “Es una propuesta de una sociedad más justa”, ha añadido, a la vez que ha asegurado que, tras la aprobación del plan estratégico en mayo de 2021, el punto en el que se encuentra ahora es en el de redacción del plan de acción.

Y es que para llevar a cabo dicho plan de acción, el regidor ha señalado que ha sido un proceso “participativo”. “Se ha ampliado todo lo que se ha podido, se han hecho talleres, ha habido 10 foros y se ha contado incluso con la infancia”, ha insistido Óscar Puente.

La implantación de la Agenda 2030 no responde únicamente a aspectos de movilidad, y es que Puente ha diferenciado otros “dos grandes ejes”, siendo uno de ellos el acceso a la vivienda, que es uno de los elementos “fundamentales” del plan de acción. “No todo es movilidad y sostenibilidad, sino que hay una apuesta para que Valladolid sea una ciudad próspera”, ha afirmado.

Respecto a los problemas a los que se enfrenta la ciudad, Puente no ve problemas más allá de “la resistencia al cambio”. “Este es un problema que hay que afrontar siempre en una sociedad o una organización que lleva a cabo un proceso de transformación”, ha puntualizado el regidor, que ha asegurado al mismo tiempo que “no se encontrarán más problemas” porque la Agenda 2030 es un elemento que busca “el bien común”.

Por último, Puente ha señalado que en ese horizonte que es la Agenda 2030, se acabará llegando tardando “más, o menos”, haciendo referencia a un posible relevo en la alcaldía para las próximas elecciones municipales de 2023. “El horizonte al que vamos tardaremos más o menos, pero no hay otro. Si hay otra tendencia política influenciada por el negacionismo pues tardará más. No obstante, no contemplo la posibilidad de que no sigamos en Valladolid”, ha sentenciado.

Valladolid, HUB de la industria automovilística del futuro

Electrificación sí, pero con una transición desde la hibridación. La industria del automóvil de Castilla y León y la Junta han coincidido este miércoles en pedir “tiempo” y “colaboración entre administraciones, sector privado y trabajadores” para alcanzar el objetivo de la Comisión Europea de que en 2030 el mercado automovilístico alcance un 40% de electrificación. Así se han pronunciado Rosa Cuesta, directora general de Política Económica de la Junta, Lionel Vialat, director de planta de Switch Mobility, José Manuel Fuentes, director de la factoría de montaje de Renault Group en Valladolid y José Luis López, delegado de Faconauto en Castilla y León, en el I Foro Valladolid Impulsa de EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León. En esta mesa redonda, moderada por Laura de Miguel, responsable de la sección de Economía y Empresas del medio, los ponentes han coincidido en resaltar las virtudes y el potencial de Valladolid para convertirse en un auténtico HUB de la industria automovilística del futuro.

Rosa Cuesta ha recordado que “el sector de la automoción en España supone más de un 20% del PIB de Castilla y León”. “El sector cuenta con 35.000 puestos de trabajo en este momento y nuestro posicionamiento es muy importante a nivel nacional”, ha añadido la directora general de Política Económica. Cuesta ha asegurado que la transformación hacia la electrificación “solo se puede hacer con la colaboración de todos, con la implicación de las administraciones públicas, del sector, con una inversión suficiente”.

La representante de la Junta ha hecho hincapié en las dificultades añadidas por la crisis económica para llevar a cabo esta transición. “Hemos pedido desde Castilla y León cierto margen de flexibilidad temporal para la adaptación a esos criterios, necesitamos un poco más de tiempo. O nos implicamos y trabajamos todos en la misma dirección o va a ser muy complicado que esto se pueda llevar a cabo en el tiempo establecido por Europa”, ha asegurado.

José Manuel Fuentes, director de la factoría de montaje de Renault en Valladolid, ha sacado pecho de la fuerza de su grupo. “Renault es la red más capilar de toda España, representamos un 1,2% del PIB nacional y un 25% del PIB de Castilla y León y somos un actor de esa transformación”, ha señalado. Fuentes ha presumido del plan de transformación del grupo, que lleva el nombre de ‘Renaulution’, y que se basa en “un cambio de modelo económico sobre tres ejes: tecnología, energía y movilidad”. “Para nosotros esto supone llegar a ser, con los nuevos lanzamientos que están planificados, el polo global de hibridación de Renault”, ha dicho, añadiendo que esto “supone también poner nuestras plantas al máximo rendimiento de aquí a 2025, con la consecuente ganancia en términos de empleo, y una creación de riqueza de más de 12.000 millones para España”. “Esa transición hacia la electrificación pasa hoy día por la hibridación de nuestros vehículos. Esa es la transición ecológica ordenada”, ha afirmado.

Fuentes ha reconocido que “la realidad actual no permite” pasar “de la noche a la mañana” al vehículo eléctrico. “El objetivo tiene que ser ese pero nosotros creemos tener la fórmula intermedia que permite llegar a ese objetivo de una forma ordenada, y es la hibridación. Con una hibridación enchufable podemos, además, llegar a una etiqueta cero para circular por las ciudades y en ese camino creemos que tenemos que seguir”, ha insistido.

Lionel Vialat, director de planta de Switch Mobility, ha asegurado que la planta que su grupo está instalando en Valladolid “se va a convertir en la principal exportadora de nuestro grupo a nivel europeo” y ha explicado los motivos que llevaron a la empresa a instalarse en la ciudad castellana. “Es una reflexión muy madurada. Uno de los pilares y fundamentos de esa decisión ha sido poder contar con un apoyo tanto a nivel de capital humano -con esa potencia de Castilla y León en el sector de la automoción, en cuanto a gente formada-, y además Valladolid es una ciudad muy potente, con un tejido industrial muy establecido y mucha experiencia y con una red de proveedores que va a ser crucial para nuestro desarrollo”, ha detallado. Vialat ha mostrado, además, el compromiso de Switch Mobility con el proceso de transformación hacia la electrificación. “Nuestra filosofía y el ADN propio de Switch nace de generar ese nuevo modelo económico en el que desde el origen hasta el producto final esté todo controlado para que la huella de carbono sea cero o lo más próximo a cero. Es hacia donde nosotros queremos ir”, ha detallado, poniendo como ejemplo que en la factoría de Valladolid se va a contar “con una certificación de sostenibilidad para limitar lo más posible la huella de carbono que estamos generando”.

José Luis López, de Faconauto, ha iniciado su intervención señalando la importancia del sector de la distribución en la región, que representa el 3% del PIB autonómico. “Solo en Castilla y León el sector de la distribución engloba a más de 150 empresas y 5.500 empleos, son empleos fijos y con una calidad muy buena y en constante perfeccionamiento”, ha señalado, añadiendo que “son empresas que facilitan la vertebración del territorio”.

López ha señalado que “la red de distribución tiene fuerza y ganas para hacer de todo para acompañar a esa transición”. “Mucha más tecnología y menos ideología seguro que nos lleva a una mejor solución del problema”, ha señalado, recordando además que “tiene que haber un elemento intermedio” y que “no se puede decir que queda prohibido todo sin atender al mantenimiento de esos coches”, en relación a la prohibición de fabricación de coches de combustión a partir de 2035 por parte de la Comisión Europea. También ha destacado la necesidad de que se creen más puntos de recarga para facilitar esa transición hacia la electrificación.

Rosa Cuesta ha mostrado su apoyo a esa “transición ordenada” propuesta por Renault y ha señalado la necesidad de “adaptarse a la realidad”. “Los últimos datos que Europa da sobre la pérdida de ventas de vehículos es que ha sido de tres millones menos en Europa, y también se ha dado en Castilla y León y España. Esa falta de adaptación a una realidad que permita a los fabricantes producir adaptándose a los objetivos nuevos está dando lugar a querer dar un salto al vacío. Hoy el consumidor tiene una desorientación absoluta y si se une esa crisis de demanda a la crisis de los costes de producción, a la crisis inflacionista, esto rompe la cadena de valor del propio sector”, ha asegurado.

José Manuel Fuentes ha presumido de uno de los más esperados lanzamientos de su grupo, el Renault Austral, que ha definido como “una verdadera revolución tecnológica”. “Tendréis oportunidad de verlo muy pronto”, ha dicho. Fuentes ha indicado que este vehículo “saldrá, por supuesto, en una versión híbrida que se fabricará en Palencia, que permitirá que tenga todas sus etiquetas ambientales y poder seguir esa transición que queremos hacer hacia el carbono cero”. Lionel Vialat ha sacado pecho también del Switch E1, su innovador modelo de autobús eléctrico que fue presentado en París en un evento al que asistió EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León.

“Que se llenen los pueblos”

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha analizado en la primera edición del foro ‘Valladolid Impulsa’, organizado por EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, las oportunidades de desarrollo de la provincia de Valladolid donde ha destacado “la red de centros turísticos” que es la “envida a nivel nacional” y ha proclamado un deseo “que se llenen los pueblos”.

El también alcalde de Matapozuelos ha comentado a las preguntas del periodista Alvar Salvador que “se ha retomado la actividad a lo bestia tras dos años de pandemia y la Diputación estará acompañando a alcaldes, vecinos y vecinas de la provincia”, después de recordar que la inversión de la institución ha sido de 13 millones de euros para los pueblos. Para Íscar, “no podemos estar satisfechos siempre que haya algún problema, vamos mejorando, pero nuestro objetivo es mejorar cada día. Tenemos claro que cuando alguien tiene una necesidad en un municipio lo primero que hace es llamar a la Diputación”, ha recordado.

Íscar ha incidido en varios programas que están funcionando, como por ejemplo la asistencia judicial, en el que todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pueden hacer uso. Los recursos de los ayuntamientos son escasos para poder llegar donde ellos no pueden.

La llegada de la tecnología es “otra necesidad” para la supervivencia de los pueblos a través de la fibra y de la cobertura telefónica, ya que hay algunos pueblos vallisoletanos que “todavía no llega la señal”. Una situación que no es competencia de la Diputación, pero para la que se están buscando soluciones.

Íscar ha sacado pecho por la oferta turística que se genera en la provincia de Valladolid. “Tenemos muchos proyectos y seguir con los que tenemos, estamos ya al 100%”, ha apuntado.

Sostenibilidad, eficiencia energética y procesos burocráticos más cortos para un turismo de calidad

En la mesa redonda ‘La provincia de Valladolid, destino turístico de calidad’, han participado Ángel González Pieras, director general de Turismo de la Junta de Castilla y León; Mónica García, gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid; y Juan Manuel Guimeráns Rubio, gerente de Sociedad mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid.

Los ponentes han comenzado aportando su propia definición de turismo de calidad. Para Ángel González, “calidad es hacer bien las cosas” y destino es “todo aquel lugar que, por sus recursos primarios o por la oferta complementaria, es susceptible de atraer a un determinado contingente de personas que compone la demanda”, aunque ha añadido que “esa es la teoría, pero en la realidad las cosas se complican”.

González ha añadido que “tenemos que tender a un mercado de destino de producto, y Valladolid lo ha visto muy claro en la cuestión del enoturismo”.

En eso ha coincidido Juan Manuel Guimerans, que ha señalado que “Valladolid ciudad entiende que es un destino complejo porque no puede ni comercializarse ni conceptualizarse al margen del territorio en el que se integra”.

Mónica García, por su parte, ha aludido a un segundo plan estratégico que llega tras uno anterior marcado por las consecuencias de la pandemia, y que ahora “ha tenido que redefinir todas las acciones que se iban a llevar a cabo”. Lo que la estrategia pretende es, en sus palabras, “orientar nuestro territorio y adentrarnos en una metodología de turismo inteligente”.

En este sentido, Ángel González ha apostillado que “tan importante es atraer turismo como que vuelvan” y ha aludido a “trabajar con números, más que con planes estratégicos”. Además, ha señalado que “conceptos como el de sostenibilidad al final se quedan en conceptos”. En este aspecto, Guimeráns ha destacado que “estamos en un momento crítico en el cual los fondos que podemos recibir están ligados a criterios de sostenibilidad que están demandando los clientes, los turistas y los posibles visitantes, y apostamos por la sostenibilidad empresarial”.

El director general de Turismo de la Junta ha querido recordar que “estamos en un momento idóneo, tanto para los mercados como para las empresas”, pero “nos preocupa la cuestión de la eficiencia energética que redunda en la sostenibilidad económica y financiera, la principal”, y ha remarcado que “hay que invertir bien los Next Generation”.

Otra de las líneas en las que trabajan es “un programa de formación para los próximos tres años en comunión con las asociaciones empresariales”. Sin embargo, con respecto a los fondos Next Generation, Guimeráns ha querido recordar que “el Ayuntamiento de Valladolid no ha visto ni un solo euro porque van para el turismo rural y las ciudades no recibimos nada.

La gastronomía de Valladolid como eje vertebrador para atraer turismo

La comida es uno de esos grandes placeres de la vida y que movilizan a millones de personas alrededor del mundo y es que precisamente la gastronomía es uno de los puntos fuertes de Valladolid. Por ello, el I Foro Valladolid Impulsa ha puesto el colofón final con una mesa redonda para abordar este aspecto como escaparate para atraer visitantes a ciudad y provincia.

Moderada por el periodista Jesús Ignacio Fernández, han intervenido la diputada provincial y presidenta de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, Inmaculada Toledano, el gerente de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, Juan Manuel Guimeráns Rubio, la directora de Comunicación, RSC y Asuntos Públicos de Grupo Lactalis Iberia, Henar L. Senovilla, y el jefe de Área de Calidad Alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Óscar Diez Sánchez.

En primera instancia, Inmaculada Toledano ha recalcado a la marca ‘Alimentos Valladolid’ como una plataforma que busca devolver con apoyo el trabajo de las empresas y “su buena disponibilidad” a la hora de colaborar en cualquier tipo de ferias o eventos. Es una marca que tras su creación en 2017 con 10 o 12 marcas, hoy recoge hasta más de 400 nombres y 1.200 productos de todo tipo.

Por otro lado, Óscar Diez ha remarcado que Valladolid es “puntera” no solo a nivel autonómico, sino que también a nivel nacional en algunos sectores como el vitivinícola. “Al margen de eso tenemos el queso castellano, el pan de Valladolid, el lechazo, el espárrago, tenemos muchas marcas que aportan calidad diferenciada. A nivel de volumen y calidad somos una de las provincias más importantes a nivel nacional”, ha insistido.

Por su parte, Guimeráns ha clasificado al sector enogastronómico como un “eje estratégico” y no es porque “seamos personas muy listas”, sino porque es “una realidad en la provincia y ciudad de Valladolid”. “Otro pilar es la cocina, la hostelería y los profesionales que convierten esos productos que alcanzan cotas gastronómicas extraordinarias”.

Precisamente, uno de esos productos estrellas son los lácteos, a los que se dedica la multinacional Lactalis, que tiene en Valladolid uno de los quesos más famosos de la Comunidad el Flor de Esgueva, con una tradición de 76 años y muy querido por su “calidad, regularidad y su carácter artesanal”. Henar ha señalado que uno de los objetivos de la empresa es fijar población en el mundo rural para “mantener vivos nuestros pueblos”. “Contribuimos a que puedan nacer niños, a que se fije población. En la planta de Peñafiel trabajan 72 personas y más del 80% de la plantilla es de allí o de la comarca”, ha aseverado.

Por otro lado, la directora de Comunicación de Lactalis Iberia se ha referido al “arraigo” de la empresa al territorio como una de sus “fortalezas” para superar un momento “complicado” como el que se vive ahora con la subida de los precios. “Respetamos mucho el producto, buscamos la excelencia. En Flor de Esgueva tenemos un equipo de maestros catadores que cada mañana hacen catas para que el queso tenga siempre las mismas características”, ha señalado.

Óscar Diez ha mencionado también el concepto de “artesanía alimentaria” que va enfocada a ayudar a pequeños productores de zonas de difícil comunicación a poner en valor sus producciones porque lo hacen de “forma tradicional, con un método poco mecanizado y con un arraigo por la historia de la zona donde se produce”. “Tierra de Sabor es la herramienta con la cual nosotros damos publicidad de los productos de Castilla y León”, ha puntualizado.

El broche final de Mar Sancho

El colofón final lo ha puesto la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, que ha agradecido a todos los ponentes sus aportaciones en un rico y distendido I Foro de Valladolid Impulsa organizado por EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León.

