Valladolid, provincia generadora de oportunidades y talento

La Cámara de Comercio de Valladolid ha acogido hoy el I Foro Valladolid Impulsa, en el que se ha llevado a cabo la mesa redonda ‘Presente y futuro de la provincia de Valladolid: retos de futuro’. En ella han participado Víctor Alonso Monge, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Valladolid y responsable de Hacienda, Personal y Promoción; Pedro Herrero García, concejal de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid; Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid; Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid; y Adolfo López Ramiro, alcalde de Mojados. La mesa redonda ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre el sector público y privado.

Víctor Alonso Monge ha hecho hincapié en la “necesidad de estar atentos a lo que nos demanda el sector privado” y ha hecho alusión a “escuchar desde las administraciones para poner en marcha iniciativas”. El vicepresidente primero de la Diputación ha aclarado que “si la administración va por una parte y la economía por otra, no nos vamos a encontrar y vamos a despilfarrar el dinero”. Por tanto, ha apuntado al papel de las Administraciones públicas para “no ponérselo tan difícil” a las empresas y “que tengan acceso a Internet, mejorar el campo o los productos artesanos para poner en valor todo lo que tenemos”.

Alonso Monge se ha mostrado optimista de cara al futuro, pero también al presente. “Siempre hay cuestiones que nos complican las cosas, como la pandemia, la inflación o la guerra en Ucrania, pero tenemos que saber trasladar con optimismo esta provincia, ver siempre el vaso medio lleno y trabajar para seguir generando oportunidades”. El vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid es consciente de que “mucha gente se va a trabajar fuera, pero a algunas empresas les cuesta encontrar determinados profesionales, por lo tanto, también es una provincia generadora de oportunidades”, algo a lo que está abierta: “cualquier municipio de Valladolid va a ser proactivo para dar facilidades en las inversiones”.

Monge también ha querido recalcar el turismo en la provincia y el impulso al comercio, “porque crear tiendas en municipios pequeños es calidad de vida”. Para concluir, ha manifestado que “tenemos que ser garantistas, pero también facilitadores para que la provincia sea un lugar de oportunidades”.

Posición estratégica

Acto seguido, Ángela de Miguel, presidenta de CEOE Valladolid, ha incidido de nuevo en esas oportunidades, y en este sentido, ha puesto sobre la mesa que “administración, empresas y ciudadanos tenemos que estar unidos”. De Miguel ha añadido que “la provincia de Valladolid tiene que poder ser ese lugar donde nos apetezca ir de vacaciones, pero también donde nos podamos implantar como empresa, para poder facilitar esa marca Valladolid que falta potenciar”.

También ha situado a Valladolid en una “posición estratégica”, en unión con los principales puertos españoles y europeos, gracias a la inversión ya aprobada para el Parque Logístico Agroalimentario en Valladolid, una infraestructura que “potenciará y reforzará la colaboración con países cercanos como Francia o Países Bajos”.

La presidenta de CEOE Valladolid no se ha olvidado en su intervención del mundo rural, cuyos “productos hay que seguir potenciando” y ha destacado que “hay que seguir trabajando para que las materias primas se transformen en Valladolid”. A continuación, De Miguel ha evidenciado “otro valor que tiene Valladolid: las personas, el talento, con trabajadores comprometidos y serios”. La provincia, en palabras de la presidenta de CEOE Valladolid, “tiene un gran potencial para ser capaz de atraer empresas que necesitan o están buscando ese talento, pues son las personas las que generan valora añadido”. La época actual “es muy interesante, muchos valores han cambiado después de la pandemia y eso nos puede beneficiar”. En este sentido, “damos valor a la calidad de vida y al turismo de interior, y Valladolid tiene una posición privilegiada”.

Internacionalización

Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, ha recordado que “las empresas han sido las que han mantenido el empleo en la pandemia, las que han luchado porque las personas pudieran trabajar, somos los que creamos riqueza, generamos recursos y hacemos que todos los días España avance”. Caramanzana ha querido mostrar el trabajo de la Cámara de Comercio de Valladolid de cara a la internacionalización de las entidades de la provincia, y ha apuntado que “durante estos tres años y medio hemos sacado a 600 empresas fuera de Valladolid, porque sin sacar nuestros productos es muy difícil consolidarse y crecer”.

De nuevo, Caramanzana ha incidido en que “es fundamental la colaboración entre lo público y lo privado” y “apostar por la localización, ser internacionales pero producir en nuestra región, que nuestras empresas estén aquí aunque salgan fuera”. En cuanto a los retos de futuro, el presidente de la Cámara de Comercio ha puesto de relieve los tres ejes estratégicos en los que estos deben encaminarse: la digitalización, la sostenibilidad “para hacer mucho más competitivas a las empresas” y la formación continuada.

En el turno de palabra de Pedro Herrero García, concejal de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Valladolid, este ha vuelto a recalcar la idea de “facilitar el trabajo de los empresarios”, y en este sentido, “los responsables políticos que tenemos competencias en la materia podemos hablar del modelo de gestión”. Desde el Ayuntamiento, “queremos que Valladolid sea la primera ciudad de España en calidad de vida”, y para ello, “las líneas en las que tenemos que trabajar son la promoción económica y el empleo, los servicios que prestamos y la gestión interna”.

Herrero ha remarcado, además, “la apuesta por el comercio de proximidad y no por las grandes superficies de las afueras de la ciudad”, así como “una política presupuestara seria y comprometida”.

Apoyo a los pueblos

Para finalizar, como representación de uno de los municipios de Valladolid, Adolfo López Ramiro, alcalde de Mojados, ha destacado que “cada pueblo tiene unas oportunidades y necesita un tipo de inversiones”, independientemente del número de habitantes. Esta localidad cuenta con una de las principales filiales de Renault, Adient, y para el alcalde, “frenar las oportunidades es poner límites innecesarios”, ya que tal como ha señalado, “es verdad que la colaboración público-privada es fundamental, pero un ayuntamiento como el de Mojados lo que necesita es una colaboración público-público”, porque “si entre nosotros no nos ayudamos, ahuyentamos a lo privado”. López Ramiro ha hecho referencia al “abandono” del polígono del pueblo, “que necesita de una inversión para servicios de Internet, de depuración, de agua potable, etc., mientras las administraciones dicen que no se va a invertir”. El alcalde ha añadido que “las administraciones por encima de las municipales nos tienen que apoyar”.

López Ramiro también ha recordado que su proyecto es “llevar todos los servicios al polígono, pero cuesta la burocracia” y “otras administraciones miran para otro lado y no dan dinero suficiente para apoyar estas oportunidades, nos sentimos un poco desamparados”. Además, ha manifestado su deseo de “que se escuche a los alcaldes porque cada uno tiene sus necesidades” y de “apostar por el desarrollo de las zonas rurales”.

