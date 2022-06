En busca de una ciudad de Valladolid con mayor calidad de vida a través de la Agenda 2030

La implantación de la Agenda 2030 en la ciudad de Valladolid ha sido otro de los temas a tratar en el I Foro Valladolid Impulsa de EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, que ha contado con la intervención del alcalde Óscar Puente, quien ha charlado con el periodista Jesús Ignacio Fernández sobre la implantación de la Agenda 2030 en la ciudad y su apuesta decidida por el cambio.

El regidor ha explicado que la Agenda 2030 es algo “muy complejo” y ha puntualizado que esta es “un pegamento que une un montón de herramientas y políticas”. “Es una propuesta de una sociedad más justa”, ha añadido, a la vez que ha asegurado que, tras la aprobación del plan estratégico en mayo de 2021, el punto en el que se encuentra ahora es en el de redacción del plan de acción.

Y es que, para llevar a cabo dicho plan de acción, el regidor ha señalado que ha sido un proceso “participativo”. “Se ha ampliado todo lo que se ha podido, se han hecho talleres, ha habido 10 foros y se ha contado incluso con la infancia”, ha insistido Óscar Puente.

En este sentido, la llegada de los fondos europeos, que han supuesto una inversión de 250.000 euros para financiar el plan de acción, han dado esa “facilidad” para que se llevase a cabo más rápido. “Si esto se produce es porque estamos haciendo bien los deberes, tenemos proyectos ya por importe de 40 millones de euros a la espera de cada convocatoria. Uno de cada cuatro euros que se han adjudicado a Castilla y León vienen a Valladolid y eso es porque estamos muy preparados, presentando muchos proyectos, acudiendo a todas las convocatorias y hasta ahora con mucho éxito”, ha asegurado el regidor.

La implantación de la Agenda 2030 no responde únicamente a aspectos de movilidad, y es que Puente ha diferenciado otros “dos grandes ejes”, siendo uno de ellos el acceso a la vivienda, que es uno de los elementos “fundamentales” del plan de acción. “No todo es movilidad y sostenibilidad, sino que hay una apuesta para que Valladolid sea una ciudad próspera”, ha afirmado a la vez que ha hablado también sobre la potenciación de la actividad económica.

Respecto a los problemas a los que se enfrenta la ciudad, Puente no ve problemas más allá de “la resistencia al cambio”. “Este es un problema que hay que afrontar siempre en una sociedad o una organización que lleva a cabo un proceso de transformación”, ha puntualizado el regidor, que ha asegurado al mismo tiempo que “no se encontrarán más problemas” porque la Agenda 2030 es un elemento que busca “el bien común”.

Precisamente, en la misma línea el alcalde de Valladolid ha matizado que “hay un amplio consenso” al respecto y que él mismo ve como muchos homólogos de “diferentes partidos” van con “el pin de la Agenda 2030”. “Si te fijas en la solapa de un responsable municipal no es fácil distinguir de que partido es, salvo uno que sí porque no lleva en pin”, ha matizado. Puente ha insistido en que los consensos son “necesarios” y ha criticado que la polémica viene generada por un “sector de la política en España que veremos a ver que recorrido tiene”.

Los nuevos autobuses futuristas

Durante la conversación se ha hablado sobre los nuevos autobuses de aspecto futurista que recorrerán las calles de Valladolid antes de final de año y que fabricará la empresa Irizar desde el País Vasco. Unos vehículos en los que la revolución “no está en que sean cero emisiones o que sean 100% eléctricos”, sino que está en un apartado como es el “emocional”.

“Uno coge el autobús muchas veces porque no tiene otra alternativa, no hay una conexión emocional con el transporte público, pero yo creo que estos nuevos vehículos van a introducir ese aspecto, va a ser guay montar en ellos, hay algo que te engancha en ellos”, ha explicado Óscar Puente.

Respecto a las palabras de hace unos días del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que criticó que se esté expulsando a la clase media del centro de Valladolid, Puente las ha tildado de “un ejercicio oportunista en esa lucha negacionista del cambio climático”. “Si residen en el centro van a poder seguir entrando y saliendo y si vienen a comprar podrán entrar a los parkings públicos. Es una utilización oportunista y demagógica de las clases medias y trabajadoras por parte de quien no cree en ellas”, ha aclarado.

El alcalde de Valladolid ha apostado por creer en una ciudad inteligente pasada en “una planificación”, ya que el término ‘Smart City’ le produce “rechazo”. “Es más sensato hacer una ciudad en la que haya menos Co2 que comprar pintura para las farolas que lo eliminen. Una ciudad cómoda a escala humana, limpia, segura, en la que haya oportunidades, empleo, captación de riqueza y que seamos capaces de aprovechar las potencialidades que tenemos. Valladolid está en esa marcha y así se la reconoce a nivel europeo”, ha destacado.

Por último, Puente ha señalado que en ese horizonte que es la Agenda 2030, se acabará llegando tardando “más o menos”, haciendo referencia a un posible relevo en la alcaldía para las próximas elecciones municipales de 2023. “El horizonte al que vamos tardaremos más o menos, pero no hay otro. Si hay otra tendencia política influenciada por el negacionismo pues tardará más. No obstante, no contemplo la posibilidad de que no sigamos en Valladolid”, ha sentenciado.

