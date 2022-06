El alcalde de Valladolid: "Con la que se ha liado con el escudo del Pucela como para cambiar el de la ciudad"

La retirada de la laureda del escudo del Real Valladolid ha provocado una fuerte polémica en las redes sociales y han vuelto a reavivar un planteamiento que ya en 2018 fue descartado por el Ayuntamiento de Valladolid, y es quitar esta misma en el escudo de la ciudad. "Con la que se ha liado en el del Pucela como para cambiar el de la ciudad", ha aseverado Óscar Puente, que al mismo tiempo ha dado por "zanjada" esta posibilidad que ya se debatió hace cinco años.

Sin embargo, "de sobra es conocida" la posición de Valladolid Toma la Palabra, los socios de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento. "Como sabéis en este gobierno somos dos partes, pero discutimos poco y trabajamos mucho. Sigue siendo nuestra postura en cumplimento con la Ley de la Memoria Histórica, pero ya lo planteamos en un principio y, al igual que en otras cuestiones que no se está de acuerdo, está cerrado en ese sentido dentro de las posiciones que tenemos cada uno", ha aclarado la concejala María Sánchez.

Por otro lado, esa alianza política ha suscitado también la polémica en redes sociales, ya que desde estas se ha insinuado en estos días que el cambio ha sido orquestado por la casa consistorial a modo de trueque por la ciudad deportiva. "Reitero la posición del Ayuntamiento en contra de lo que algunos de una manera surrealista han llegado a afirmar abiertamente. He oído cosas raras, como que Elvis está vivo, pero esto supera lo que podría llegar a imaginar", ha puntualizado Óscar Puente.

En este sentido, el alcalde ha reiterado que el consistorio "no tiene ni arte ni parte" y que es una decisión "exclusiva" del club blanquivioleta. "No hemos sido ni informados ni consultados", ha añadido el regidor que ha acabado zanjando el tema: "Es una decisión soberana del club y no vamos emitir ninguna opinión al respecto, es como si yo me pronuncio sobre los fichajes, respetamos las opiniones de la afición, pero no es nuestro ámbito ni nuestra decisión.

