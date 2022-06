La reacción de Óscar Puente al ver el nuevo escudo del Real Valladolid

El Real Valladolid ha presentado este lunes, cuando se cumplen 94 años de la fundación del club, el nuevo escudo que acompañará al equipo para los próximos años. Un cambio que ha sido objeto de varias polémicas en redes sociales y en los últimos partidos de los blanquivioletas y que parece no haber gustado nada a la afición. Precisamente, otro al que parece no haberle agradado mucho este cambio es a Óscar Puente, quien ha evitado pronunciarse al respecto.

"No debería decir nada, yo estoy para ayudar y probablemente si me pronuncio no ayude", ha bromeado el regidor vallisoletano, que no había podido ver el cambio hasta el mismo momento en el que ha sido preguntado por los medios de comunicación al respecto. "Dejadme que reflexione un poco", ha sentenciado.

Sigue los temas que te interesan