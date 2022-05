La solución de Óscar Puente para el duelo Estopa-Champions que no agrada a todos

La casualidad, y el calendario, ha querido que el próximo sábado 28 de mayo la agenda esté cargada de eventos. En Valladolid, actuarán después de varios aplazamientos por culpa del covid-19, el dúo Estopa. Además, ese día todo el mundo estará pendiente de la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid (sin Mbappe animando) y el Liverpool que se celebra en París.

Pues bien, después de algunas peticiones realizada a través de Twitter para no hacer coincidir los dos eventos, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha decidido post poner el concierto hasta que finalice el partido para que se puedan presenciar los dos eventos. El comunicado que el alcalde de Valladolid ha hecho público en sus redes dice:

“Debido al evento deportivo de interés de la final de Champions Real Madrid-Liverpool y para evitar coincidir en horario, y tras miles de peticiones, se ha decidido de mutuo acuerdo con Ayuntamiento y organización que el partido se emitirá en pantalla gigante en el mismo recinto donde se celebrará el concierto. Es decir, en el patio exterior de la feria de Valladolid con los siguientes horarios. A las 8 apertura de puentes, a las 9 final de la Champions en pantalla gigante y a las 11 el esperado concierto de Estopa.

Cartel

El alcalde puso esto en su cuenta personal de Twitter: "Como veo gente muy confundida con el concierto de Estopa aclaramos. El concierto es en la fecha prevista 28-5-2022. Apertura de puertas a las 20:00. Pantalla Gigante para ver la final de Champions a partir de las 21:00. Y al acabar, el concierto. A mi me parece un planazo".

Eso sí, ya han sido muchos los usuarios que han criticado las dos opciones. Unos dicen que si hay prórroga o penaltis no podrán ver la consecución de la Champions. Mientras que los aficionados y aficionadas que no son futboleras lamentan que se tenga que posponer el concierto por un partido en el que no hay intereses vallisoletanos. Ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos.

