Puente lo vuelve a hacer: Valladolid tendrá un importante grupo internacional de rock en sus fiestas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para anunciar otro de los conciertos que se han programado para las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Este mediodía, Puente desvelaba que los suecos The Hives serán otro de los grupos que pisarán el escenario de la Plaza Mayor.

Esta banda internacional actuará el 10 de septiembre, con "uno de los mejores directos del mundo", según ha manifestado el propio alcalde vallisoletano. Puente añade que se trata de un grupo que "cuidan la puesta en escena y ponen al público patas arriba". Además, el alcalde anunciaba horas más tarde que Hula baby sería el grupo que teloneará a la banda sueca esa noche del 10 de septiembre.

La noticia de su concierto llega solo 24 horas después de que el regidor de la capital vallisoletana desvelara que Amaia Romero y las Cariño coincidirán el día 3 de septiembre en el escenario de la Plaza Mayor de Valladolid.

The Hives

The Hives es una banda sueca de rock que se formó en el año 1989, si bien comenzó a ganar relevancia a comienzos de los 2000 debido al auge del género garaje. The Hives han grabado cinco discos de estudio: "Barely Legal" (1997), Veni Vidi Vicious (2000), "Tyrannosaurus Hives" (2004), The Black and White Album (2007) y Lex Hives (2012). Además poseen un disco recopilatorio y un DVD en concierto desde Bruselas.



Aunque se formaron en 1989, por aquellos entonces poseían otro nombre y una sonoridad completamente diferente, por lo que tiende a asociarse su comienzo con el año 1993 bajo el liderazgo de Randy Fitzsimmons (compositor y manager). Su primera demo, "Sounds Like Sushi", fue publicada en 1994, al que siguió al año siguiente el EP "Oh Lord! When? How?"

