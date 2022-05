Doble corona para un investigador de la UEMC

El investigador de la Universidad Europea Miguel de Cevantes (UEMC) de Valladolid y coordinador del Grupo de Investigación i+HeALTH de la Universidad, Alejandro Santos Lozano, ha obtenido el primer y segundo puesto en los XXIII Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte Fundación Cajastur que convoca la Universidad de Oviedo.

Ha sido gracias a su participación en los estudios "¿Se asocia el deporte de resistencia a una mayor presencia de fibrosis miocárdica y calcificaciones coronarias? Análisis en ciclistas profesionales retirados" y "Actividad física, enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular: Un análisis a escala nacional en medio millón de adultos", respectivamente.

Se da la circunstancia de que ya en 2021 Santos Lozano colaboró en la investigación merecedora del segundo puesto en estos galardones, con el trabajo "Efectos de un programa de ejercicio físico en un modelo murino de neuroblastoma de alto riesgo", además de recibir sendos reconocimientos en las XVII y XVIII ediciones de los premios.

El trabajo merecedor del primer premio, en el que también han participado investigadores de la Universidad Europea de Madrid, los hospitales 12 de Octubre y La Paz, Acires Grupo Biomédico y la Agencia Española para la Protección de la Salud en el Deporte, es un estudio sobre la relación entre deporte de resistencia y patología cardiovascular que analiza la presencia de fibrosis miocárdica y calcificaciones en las arterias coronarias en exciclistas que habían competido al menos en una de las tres grandes pruebas.

El jurado ha destacado que la investigación premiada analiza una temática de gran interés, ya que estudia las consecuencias de la práctica de deporte de resistencia de alto rendimiento sobre el corazón. La investigación se ha centrado en ciclistas que habían participado, al menos, en una de las tres grandes pruebas ciclistas (Tour de France, Giro de Italia o Vuelta a España) y analiza la presencia de fibrosis miocárdica y de calcificaciones en las arterias coronarias. Estas alteraciones son susceptibles de provocar severos problemas cardiacos, incluida la muerte súbita.

El equipo del que Alejandro Santos formó parte realizó resonancias magnéticas cardiacas y tomografías computarizadas para concluir que no había diferencias en la presencia de fibrosis miocárdica y calcificaciones entre ciclistas profesionales de élite y un grupo control de personas no deportistas, lo que demuestra que el entrenamiento de resistencia de alta intensidad a largo plazo no produce efectos en lo referido a fibrosis miocárdica y, especialmente, en calcificaciones coronarias.

Medio millón de análisis

Alejandro Santos Lozano se ha hecho también con el segundo premio del certamen gracias a su participación en el trabajo "Actividad física, enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular: Un análisis a escala nacional en medio millón de adultos", estudio en el que han colaborado investigadores del Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre, el Centro Fissac y las Universidades de Cádiz y Europea de Madrid.

La investigación estudia las relaciones y asociación entre los niveles actividad física, la prevalencia de la enfermedad renal crónica y sus efectos sobre los factores de riesgo de patología cardiovascular. Los autores han analizado una población de 469.228 personas, 21.584 con enfermedad renal crónica, y han concluido que las personas con enfermedad renal crónica que eran físicamente activas presentaban una reducción de su riesgo cardiovascular, que era tres veces menor que el de las personas sedentarias.

El Vicerrector de Internacionalización e Investigación de la UEMC, Juan Martín Hernández, ha asegurado que para la Universidad Europea Miguel de Cervantes "es un orgullo contar con un investigador de la talla del doctor Alejandro Santos como representante de nuestros valores y de nuestra forma de hacer". Para Martín Hernández, "estos premios son un reconocimiento a la labor que Alejandro desarrolla cada día en las aulas, formando a nuestros alumnos en las mismas disciplinas en las que investiga, y en los laboratorios, formando como investigadores a nuestros jóvenes talentos".

Los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte tienen por objeto reconocer públicamente la labor realizada por distintos investigadores e incentivar las iniciativas de investigación de excelencia en el ámbito de la Medicina de la Actividad Física y el Deporte. Los galardones, patrocinados por la Fundación Cajastur, tienen una dotación global de 14.000 euros que se distribuyen en 8.000 euros y diploma acreditativo para el primer clasificado, 4.000 y diploma para el segundo y 2.000 y diploma para el tercero.

Alejandro Santos Lozano es doctor con Mención Internacional en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de León, Máster en Estadística Aplicada, Máster en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Maestro especialista en Educación Física.

El actual coordinador académico del Máster en Innovación e Investigación en Actividad Física en Poblaciones Especiales la Universidad Europea Miguel de Cervantes es también miembro del grupo de investigación i+HeALTH de la UEMC y del Centro de Investigación Hospital Universitario 12 de Octubre i+12.

El Grupo de Investigación consolidado i+HeALTH de la UEMC, constituido en 2017, trabaja en líneas de investigación vinculadas a la epidemiología de la actividad física y salud, a los efectos de nuevos métodos de entrenamiento sobre la salud, la eHealth, el análisis de datos y Big Data y la afección de parámetros ambientales a la salud.

Alguno de sus proyectos y acciones han sido estudiar el efecto del ejercicio en personas con enfermedad arterial periférica o personas mayores con Enfermedad de Alzheimer, analizar los efectos de la naturación de patios de recreo sobre la salud de jóvenes escolares, estudiar los efectos sobre la salud física y emocional de soluciones basadas en la naturación para mitigar los efectos del cambio climático o el desarrollo de la aplicación SeniorHeALTH y de la aplicación CognitionHeALTH'.

