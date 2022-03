Somos enfermería denuncia que los 4.300 profesionales no podrán votar en las elecciones del COEVA

Las elecciones del Colegio de Enfermería de Valladolid se celebrarán el próximo día 21 de marzo de 2022 y el voto por correo se ha podido solicitar desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo. Entre las candidaturas está Somos enfermería, quien se presentó el pasado 28 de febrero y, desde entonces, aseguran que el proceso electoral "se ha convertido en una interminable carrera de obstáculos".

La formación denuncia que "nos hemos encontrado" con la situación en la que los colegiados "no pueden acceder" a la sede del Colegio si no es con cita previa (cada 15 minutos un colegiado). "Si se consigue acceder a la sede, nos encontramos con una persona de seguridad contratada por el COAVA que flanquea el paso, mantiene la puerta de entrada al portal cerrada e impide el acceso no solo a los colegiados sino también a los propios vecinos del edificio" aseguran en un comunicado.

Somos enfermería recalca que acceso al Colegio "es imprescindible para nosotros como colegiados y como candidatos, ya que es allí donde podemos consultar el censo o comprobar si nuestra candidatura había sido proclamada". Pero, lo más importante para esta formación es el horario electoral: de 13 a 17 horas para 4363 enfermeras y enfermeros censados, según el censo oficial que entregado el 16 de marzo, "que es a todas luces insuficiente para que las personas colegiadas puedan ejercer su derecho al voto presencial".

Por ello han solicitado, "reiteradamente", la ampliación de 10 a 19 horas, para, así, facilitar la asistencia para la votación, aunque, finalmente, el horario no se ha modificado, según explican. "Ese horario implica que deberían votar unas 17 personas colegiadas por minuto, algo materialmente no posible. Además, entendemos, que la ampliación de horario no perjudicaría a ninguna de las dos candidaturas", añaden.

Desde Somos enfermería piden concurrir "desde la democracia", ser elegibles y que los colegiados pueden elegir "en un mínimo de condiciones constitucionales". Recuerdan, además, que presentan su candidatura porque "queremos representar la renovación, la confianza, la transparencia, y la innovación en la organización. Queremos recobrar la ilusión de los enfermeros, abrir la organización colegial, restaurar las relaciones con nuestras instituciones e interlocutores sociales, así como el compromiso con los ciudadanos de la provincia de Valladolid de las más de 4.300 enfermeras que se proponen representar".

