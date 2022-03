Mañueco: "Prometí un Gobierno fuerte y he cumplido"

Mañueco saca pecho de su pacto con Vox para gobernar Castilla y León. El candidato a la presidencia de la Junta ha prometido "un Gobierno eficaz y sin complejos y sólido ante la economía" durante su intervención en el acto de presentación de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP, este sábado en Valladolid. "Prometí estabilidad y he cumplido, prometí un Gobierno fuerte y he cumplido, prometí que no habría elecciones y he cumplido", ha señalado, solo un día después de la proclamación oficial de su candidatura tras la reunión de los populares con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán.

"Bienvenido a Castilla y León, bienvenido a tu casa", ha dicho Mañueco, dirigiéndose al flamante nuevo líder de facto del PP. El presidente en funciones de la Junta ha recordado que los populares "ganaron" las elecciones del 13 de febrero. Mañueco ha recomendado "serenidad y tranquilidad" al Gobierno de España, después de las palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, quien aseguraba este viernes que el Gobierno actuaría si el Ejecutivo de Castilla y León asume algunos de los planteamientos de Vox que son "inconstitucionales".

Mañueco al Gobierno de España: "Si quiere encontrar desleales, que mire a sus socios"

El candidato del PP a la presidencia de la Junta ha asegurado que su partido "tiene las ideas claras en su compromiso por España" y ha instado al Ejecutivo a que "si quiere encontrar desleales, que mire a sus socios". "Nosotros nos vamos a preocupar por darlo todo en esta tierra, con la Constitución y el Estatuto de autonomía en la mano", ha dicho. Mañueco ha incidido en que su Gobierno de coalición con Vox va a "bajar los impuestos" y a "blindar los servicios públicos en el territorio".

Durante su discurso, ha tenido palabras también para el sector primario de la región. "Vamos a defender a los agricultores y ganaderos", ha dicho. Y ha asegurado que Castilla y León es "el corazón de España". Mañueco ha recordado que el PP lleva 35 años "recibiendo el respaldo de los ciudadanos de Castilla y León". Y ha lanzado un dardo a su futuro compañero de Gobierno, Vox, asegurando que será indudable "el compromiso con Europa" del nuevo Ejecutivo de coalición autonómico.

Mañueco agradece a Feijóo "haber dado el paso" de presentarse a liderar el PP

Mañueco se ha dirigido en tono jocoso a Feijóo y ha recordado que le prometió "hacer el Camino de Santiago si ganaba las elecciones". "Voy a hacer el Camino de Santiago, no sé cómo, pero lo voy a hacer", y ha asegurado que el presidente gallego "se ha partido el pecho" por las elecciones del pasado 13 de febrero. El presidente en funciones ha dicho que el líder gallego "conoce bien los problemas de Castilla y León", porque son problemas compartidos con Galicia.

"Hemos estado juntos en el impulso del AVE al noroeste, del Corredor del Atlántico Noroeste, defendiendo la bajada de los impuestos en la luz y en los combustibles", ha dicho. Y ha asegurado que "la sintonía de Feijóo con Castilla y León es una realidad", y ha agradecido al presidente gallego "haber dado el paso" de presentarse. "No hay mejor persona en estos momentos para liderar el futuro de nuestro partido que Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.

El candidato a presidente de la Junta ha señalado que Feijóo "sabe mejor que nadie lo que es ganar con mayoría absoluta". "Vas a fortalecer la estructura territorial del partido, creyendo en la autonomía de las organizaciones territoriales y vamos a estar contigo", ha dicho. Mañueco ha asegurado que "cree" en la visión de la política de Feijóo y en "su voluntad de servicio público", y le ha garantizado el apoyo de todo el Partido Popular de Castilla y León, algo que, a su juicio, demuestran "los 5.000 avales" que ha logrado el presidente gallego en la región.

Sigue los temas que te interesan