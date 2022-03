Mañueco, proclamado candidato oficial a la Junta con los apoyos de PP y Vox

Alfonso Fernández Mañueco ya cuenta con los apoyos suficientes para poder convocar una sesión de investidura y ser proclamado de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Así lo ha adelantado el presidente de la institución, Carlos Pollán, que “a falta de unos flecos” quiere fijar ya la fecha de la celebración, programada para viernes 25 o lunes 28 de marzo, si bien será la Mesa y Junta de Portavoces de principios de la próxima semana la que fije el día. Y la idea es que se celebre en una sola sesión. La sesión de investidura de Mañueco será el precedente inmediato de la conformación del nuevo Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, en base al acuerdo alcanzado entre ambas formaciones.

Una vez terminada la ronda de contactos durante jueves y viernes, Pollán ha anunciado que Mañueco tiene “la mayoría suficiente” para proponerle como candidato gracias a los votos a favor de Partido Popular y Vox. Por su parte, PSOE, Por Ávila, Ciudadanos, Unidas Podemos, Soria Ya y UPL han confirmado su voto negativo en la futura investidura de Mañueco. Es decir, que contará con 44 votos a favor, los 31 del PP y 13 de Vox, y 37 en contra.

Los que han votado sí

Como era lógico, el candidato del Partido Popular ha contado con el apoyo de su partido y del grupo con el que hará coalición de gobierno. “Para mí es un honor representar al PP para proponer a Alfonso Fernández Mañueco como como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz. Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes y futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha vuelto a recordar el acuerdo de once ejes y 32 acciones que han firmado las dos formaciones.

Los que han votado no

Por su parte, Tudanca ha avanzado que votará en contra de la investidura de Fernández Mañueco “y de lo que representa” como presidente de la Junta. “Votaremos no al proyecto común cómplice junto a la extrema derecha, que viene para hacer retroceder a esta Comunidad décadas en lo que se refiere a derechos. Seremos la voz de la oposición ante un el PP que fue un partido de Estado y ya no lo es. Es heredero de todos los fracasos que ha provocado en la Comunidad”, ha afirmado.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) votará negativamente a la investidura de Mañueco “porque no podemos avalar a una persona que lleva desempeñando cargos de Gobierno desde hace muchísimo tiempo y es responsable de las políticas que han empobrecido a la Región Leonesa". Mientras que Soria Ya lo hará porque “nadie se ha puesto en contacto con nosotros para solicitar nuestro apoyo y hay una mayoría suficiente entre los dos socios de este Gobierno”.

Al igual que Pablo Fernández, de Unidas Podemos, quien ha expresado el rechazo a la candidatura de Mañueco y ha asegurado que su partido "votará no" al presidente en funciones. El candidato de Unidas Podemos ha dejado claros los motivos de este voto negativo en la investidura. "Estamos en las antípodas ideológicas del señor Mañueco, desde Podemos tenemos una visión antitética de la política de la que tienen PP y Vox", ha dicho.

Por último, el único procurador de Ciudadanos en las Cortes, Francisco Igea, fue el encargado de estrenar la ronda de contactos con el nuevo presidente de la Mesa, Carlos Pollán, donde ha reconocido que se ha “negado a validar” el acuerdo de propuesta de Gobierno entre Mañueco y García-Gallardo. “Nos negamos a validar un acuerdo inexistente. No hay ningún ciudadano que entienda en qué consiste el acuerdo firmado entre Mañueco y García-Gallardo. Lo he leído tres veces, pero no lo entiendo. Estamos a favor del bien y en contra del mal, pero no hay ni una sola medida ni iniciativa concreta”, ha reprochado el procurador liberal.

Este hecho simbólico significa el punto y final para un arduo proceso de negociaciones e incertidumbre que se extiende desde las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero, las primeras que se han celebrado en Castilla y León en solitario y las primeras anticipadas de su historia.

Sigue los temas que te interesan