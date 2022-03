Cortes al tráfico por el rodaje del largometraje 'Voy a Pasármelo Bien' en Valladolid

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de los cortes de tráfico motivados por el rodaje del largometraje 'Voy a Pasármelo Bien' en Valladolid, entre los días 7 y 11 de marzo en la ciudad del Pisuerga.

Son los siguientes:

LUNES 7 DE MARZO: Cortes Intermitentes

Hora de inicio: 8:00 horas Hora de finalización: 14:00 h aproximadamente

C/ San Benito con Rinconada

C/ San Benito con Doctor Cazalla

Plaza Poniente con Plaza Rinconada

JUEVES 10 DE MARZO:

Hora de inicio: 9:30 horas Hora de finalización: 22:30 h aproximadamente

C/ San Ignacio

C/ Concepción

C/ Expósitos

Plaza Sta Brígida

VIERNES 11 DE MARZO:

Hora de inicio: 17:00 horas Hora de finalización: 19:00 horas

C/ Duque de la Victoria

Plaza Poniente con Isabel La Católica

Plaza Rinconada con Correos



ZONAS DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO:

El día 5 de marzo: Desde las 8:00 horas del día 5 hasta las 12:00 horas del día 12

Prohibido estacionar en:

C/ San Blas, frontal del Hotel Olid

El día 7 de marzo: De 00:00 a 14:00 horas

Prohibido estacionar en:C/ San Benito, desde General Almirante hasta el nº2

El día 8 de marzo: De 00:00 a 21:00 horas

Prohibido estacionar en:

C/ Duque de la Victoria,3 (C y D)

C/ Menéndez Pelayo, 1 (C y D)

El día 10 de marzo: De 00:00 a 24:00 horas

Prohibido estacionar en:

Plaza Sta Brígida (de San Ignacio a Gardoqui y desde Gardoqui a San Diego, ambos lados)

C/ San Ignacio (desde Plaza Sta Brígida hasta Expósitos)

C/ Concepción (desde el nº3 hasta Plaza Fabio Nelli, ambos lados)

El día 11 de marzo: De 00:00 a las 23 horas

Prohibido estacionar en:

C/ Lonja (estacionamiento motocicletas)

C/ Quiñones (reserva personas movilidad reducida)

Desde las 15 horas del día 11 hasta las 6 horas del día 12

Prohibido estacionar en:

C/ Duque de la Victoria (desde Regalado hasta Ferrari)

