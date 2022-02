Twitter fulmina la cuenta con más de 145.000 seguidores del vallisoletano rey de los datos COVID

Miguel Ángel Reinoso, el vallisoletano de Twitter que se ha hecho viral durante la pandemia por sus exhaustivos análisis y estudios diarios de las estadísticas COVID ha visto cómo su cuenta, donde tenía más de 145.000 seguidores, ha desaparecido.

“Soy @mianrey, desde hace unos minutos no me deja acceder a mi cuenta, no he recibido ningún correo al respecto, ojalá que recupere pronto mi cuenta…Si no se soluciona, mañana subiré aquí los datos, se agradece difusión para llegar a todos los que estén interesados en leerlos…” Este es el mensaje de ayuda que ha lanzado el vallisoletano, que se ha visto obligado a tener que crear otra cuenta @mianrey2 y comenzar de nuevo su búsqueda de seguidores. De momento, en un día lleva casi 7.000 seguidores.

Rey

Este bloqueo en Twitter llega después que Reinoso haya mantenido fuertes conversaciones en las últimas semanas con el que fuera ministro Miguel Sebastián o con el experto en medicina preventiva, Ignacio Rosell. En los últimos meses, el vallisoletano se ha quejado del “terrorismo informativo” que se ofrecía en algunos medios y desde algunas cuentas ante el incremento de los casos COVID.

Reinoso comenzó su análisis de datos a comienzos de marzo de 2020, “como una afición”, pero poco a poco se convirtió casi en un trabajo. Sus estudios han sido utilizados por políticos y medios de comunicación.

Apoyo de Puente

Uno de los primeros en mostrar su apoyo con el vallisoletano ha sido el alcalde Óscar Puente, que siempre ha sido un fan de su trabajo. “Que haya auténticos delincuentes en esta red, dedicados a la difamación y a la calumnia sistemática y tuiter no haga nada y se carguen la cuenta que informa de la pandemia es la muestra de la indecencia de quienes gestionan esta red social que están convirtiendo en un estercolero”.

Que haya auténticos delincuentes en esta red, dedicados a la difamación y a la calumnia sistemática y tuiter no haga nada y se carguen la cuenta que informa de la pandemia es la muestra de la indecencia de quienes gestionan esta red social que están convirtiendo en un estercolero https://t.co/J5aBp8QJnI — Oscar Puente (@oscar_puente_) February 2, 2022

Sigue los temas que te interesan