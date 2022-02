Twitter devuelve la cuenta al vallisoletano rey de datos COVID: “Ha sido un hackeo o denuncia masiva”

Noticias relacionadas Twitter fulmina la cuenta con más de 145.000 seguidores del vallisoletano rey de los datos COVID

Miguel Ángel Reinoso, el vallisoletano de Twitter que se ha hecho viral durante la pandemia por sus exhaustivos análisis y estudios diarios de las estadísticas COVID ha recuperado la cuenta de esta red social donde tiene más de 145.000 seguidores, y que había sido bloqueada durante toda la mañana.

"Buenas a todos, ya estoy de vuelta por aquí, pero he perdido los mensajes privados, o todavía no me cargan… Muchas gracias por todo vuestro apoyo, me han informado que ha podido ser un "hackeo" o una denuncia masiva a mis "tweets", por lo menos lo han solucionado muy rápido", ha comunicado el vallisoletano aliviado después de llevarse el susto del día.

Y es que anoche anunció que había perdido todos sus mensajes e información que llevaba aportando a sus seguidores desde hace casi dos años. “Soy @mianrey, desde hace unos minutos no me deja acceder a mi cuenta, no he recibido ningún correo al respecto, ojalá que recupere pronto mi cuenta…Si no se soluciona, mañana subiré aquí los datos, se agradece difusión para llegar a todos los que estén interesados en leerlos…” Este es el mensaje de ayuda que lanzó el vallisoletano, que se ha visto obligado a tener que crear otra cuenta @mianrey2 y comenzar de nuevo su búsqueda de seguidores. De momento, en un día lleva casi 7.000 seguidores. Aunque finalmente podrá recuperar su cuenta original.

Este bloqueo en Twitter ha llegado después que Reinoso haya mantenido fuertes conversaciones en las últimas semanas con el que fuera ministro Miguel Sebastián o con el experto en medicina preventiva, Ignacio Rosell. En los últimos meses, el vallisoletano se ha quejado del “terrorismo informativo” que se ofrecía en algunos medios y desde algunas cuentas ante el incremento de los casos COVID.

El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha podido hablar con el protagonista "tras una mañana de locos", y ha mostrado su opinión. "Es un momento duro, porque te toca comenzar de nuevo un trabajo de casi dos años, pero esto es así. Lo único que puede pedir a la gente es difusión, y agradezco a todos mis seguidores el cariño que han mostrado durante todo este tiempo", ha afirmado. Desconoce cuál ha podido ser la causa de su bloqueo, aunque piensa que se trata de un "hackeo". "No era una contraseña sencilla, pero no sé qué ha podido pasar", ha apuntado.

Reinoso comenzó su análisis de datos a comienzos de marzo de 2020, “como una afición”, pero poco a poco se convirtió casi en un trabajo. Sus estudios han sido utilizados por políticos y medios de comunicación.

