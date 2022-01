David García Azorín: "España debe ser un referente para todos los neurólogos de habla hispana"

Hace apenas unos días que ha sido reelegido vocal del Área Internacional de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología (SEN), una entidad constituida por más de 3.700 miembros, entre los que se incluyen la gran mayoría de los neurólogos españoles y otros profesionales sanitarios interesados en la Neurología. Han depositado su confianza en el joven médico de 34 años con ganas de seguir investigando y ayudando a sus pacientes. Por eso, el doctor David García Azorín no se lo pensó dos veces cuando hace cuatro años le surgió la oportunidad de trabajar en la Unidad de Cefaleas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. “Es una de las mejores de España, un referente en Castilla y León y es la primera acreditada por la Sociedad Española de Neurología”, afirma el doctor que habla con El ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León para analizar su función como vocal de la SEN y para dar visibilidad a la enfermedad neurológica más común. Ha participado en proyectos de formación y asistencia en zonas como Camerún -donde organizó el primer Curso de Neurología para profesionales sanitarios- Ghana, Costa de Marfil, La India y Honduras y “para una formación más personal” ha trabajado en países como Dinamarca o EEUU. Con su renovación del cargo, el pasado 17 de enero, como responsable del Área Internacional de la SEN seguirá coordinando la política de relaciones internacionales de la sociedad, será el delegado de la SEN ante la World Federation of Neurology, así como en el representante y coordinador del Comité de Expertos en la European Academy of Neurology. Además de ser representante de la Unión Européenne des Médecins Spécialistes y llevar a cabo todas aquellas funciones que le sean delegadas por parte de la Junta Directiva y de la Secretaría. Azorín durante una de sus formaciones en África Con una extensa formación y un amplio currículum que promete dilatarse con el paso del tiempo, Azorín analiza la situación sanitaria actual, la saturación de las consultas y la incidencia de la Covid en las enfermedades neurológicas como la cefalea. -¿Cuál es exactamente su trabajo como miembro de la Sociedad Española de Neurología?

-En el área internacional lo que buscamos es mejorar el posicionamiento de la Neurología española a nivel internacional y eso es importante que se haga con otros países europeos y norteamericanos y muy estratégicamente con todos los países de Latinoamérica. España debe ser un referente para todos los neurólogos de habla hispana. En los últimos dos años se ha iniciado un programa de neurocooperación para permitir que neurólogos españoles participen en iniciativas formativas en zonas como África subsahariana, La India u otros países en vías de desarrollo. Todo esto es posible mediante la realización de reuniones periódicas con otras sociedades internacionales como la Academia Europea de Neurología, la Federación Mundial de Neurología o la OMS.



-¿Cómo lo compagina con su trabajo diario en el Hospital?

-Es un poco complejo, porque las enfermedades neurológicas en general, no solo las cefaleas, son cada vez más frecuentes, porque muchas se asocian al envejecimiento de la población. Otras como los dolores de cabeza son muy frecuentes a nivel poblacional y pueden verse empeoradas en épocas de estrés, como es vivir una pandemia . Por el volumen de pacientes que tenemos, no resulta sencillo compaginar la labor asistencial con cualquier tarea institucional o de investigación . Al final, en muchas ocasiones, en España se acaba investigando durante el tiempo libre, lo cual impide que compartamos toda nuestra experiencia y saber hacer con otros compañeros internacionales y estemos un paso por detrás de otros países.

-¿Es la cefalea una enfermedad suficientemente conocida?



-Es la segunda enfermedad más frecuente del mundo y la primera causa de incapacidad entre la gente en edad activa, de 15 a 69 años. A diferencia de otras enfermedades ni te mata ni te deja secuelas permanentes, pero no te permite llevar una vida normal. Mucha gente no le da la importancia que debe y a lo mejor no busca tratamiento en ningún momento y pese a que es cierto que no se pueden curar, en la mayoría de estas enfermedades sí se puede poner tratamientos que mejoren la calidad de vida de las personas que lo padecen.

El doctor García Azorín (dcha) junto a sus compañeros de Neurología

-Las causas más frecuentes de dolor de cabeza son la cefalea tensional y la migraña, que es más intensa y no solo causa dolor de cabeza, sino que la gente que padece ataques de migraña tiene fotofobia, les molesta el sonido y algunos olores y les produce náuseas y vómitos. Es tan molesto que a mucha gente que lo sufre no le queda otra que meterse en una habitación a oscuras y cesar toda actividad .



-¿Hay avances en la investigación de esta enfermedad?



-Es una de las enfermedades neurológicas en las que más se está investigando y en los últimos años han aparecido varios tratamientos novedosos. P or fortuna sigue existiendo un gran desarrollo y en los próximos años habrá más novedades. Esto es importante porque antes, con los tratamientos que teníamos disponibles , existía un pequeño porcentaje de pacientes que no respondían a la medicación, pero gracias a los avances y los nuevos tratamientos ha disminuido mucho el número de pacientes que a día de hoy no responden.



-¿Es complicado su diagnóstico?



-El problema sigue siendo que hay muchas personas que padece n dolores de cabeza incapacitantes o cefalea recurrente pero que nunca llegan a ir a consulta. Son muchos los factores que causan cefalea como puede ser el estrés, la meteorología o los cambios hormonales, que son determinantes en muchos pacientes. De hecho, en España, el 30% de las mujeres jóvenes tiene migraña. Es importante que esas personas tengan disponible un tratamiento que cuando tengan un ataque les quite el dolor de manera rápida, efectiva y sin efectos secundarios.



-¿Qué tipo de medicamentos son los que se emplean para calmar la cefalea?



-L os fármacos pertenecen al grupo de los antimigrañosos o fármacos preventivos del dolor de cabeza. Lo cierto es que hay muchos tratamientos distintos y cada uno actúa de una manera diferente. Es importante que elijamos el mejor tratamiento para cada paciente con una medicación personalizada en cada caso.

-¿A cuántos pacientes se atiende en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid por esta enfermedad?



-El dolor de cabeza es el primer motivo de consulta en Neurología y uno de los motivos más frecuentes en el servicio de Urgencias del Hospital. Son muchos los pacientes que atendemos, podríamos hablar de más de 4000 visitas al año, incluyendo nuevos pacientes, revisiones y visitas de tratamiento .





-¿Se encuentra actualmente inmerso en algún estudio?



-En la Unidad de Cefaleas somos muy activos investigando y realizando estudios que han tenido cierto eco. Recientemente hemos investigado sobre los efectos neurológicos del Covid, entre ellos la cefalea. Y al margen del coronavirus participamos en la búsqueda de nuevos tratamientos para la migraña y otros dolores de cabeza, como el estudio de otras cefaleas menos habituales como es el caso de la cefalea numular, en la que Valladolid es referencia mundial.



-De todas las ramas que ofrece la Medicina, ¿por qué se decantó por la Neurología para acabar especializándose en ella?



-Porque es la parte más bonita de la medicina. Ser capaz de entender el cerebro es un campo apasionante, y es la parte del cuerpo humano que todavía está más por descubrir. Todas las actividades diarias, todas, tiene relación con la neurología, incluyendo el arte, la música, la cocina, las matemáticas, o la magia. A mi parecer es una disciplina súper interesante de la que aún queda mucho por descubrir.



-¿Qué es lo que más le llena de su trabajo y cuál es la parte más dura del mismo?



-Está un poco conectado y es cuando tienes la sensación de que estás ayudando a una persona y haces todo lo posible y ves que esa persona te está muy agradecida. Al final nuestro combustible es la satisfacción de los pacientes y lo que se hace más duro es que la saturación de las consultas, que no te permite ver a todos los pacientes de la manera más idónea, dedicándoles todo el tiempo que te gustaría o sería necesario .



-¿Qué solución le pondría a la situación actual de la atención en Neurología?



-Intentar que el número de profesionales sanitarios sea suficiente para satisfacer la demanda de la población y en el caso de la Neurología, el número que hay para la población a nuestro cargo está por debajo de la media española y lejos de la europea. Eso debería cambiar a favor de la sociedad. Lo ideal sería tener un poco más de tiempo para cada paciente porque la comunicación con el paciente es muy importante, de hecho, la Sociedad Española de Neurología recomienda que la primera vez que se ve a un paciente se le dedique unos 45 minutos y nosotros tenemos apenas la mitad.



-¿Has vivido de cerca, en amigos o algún familiar, algún caso de enfermedad de las que tratas a diario?



-Al final la cefalea es tan frecuente que familiares, conocidos, amigos y compañeros la tienen. Nosotros tratamos a muchos compañeros del Hospital, auxiliares, celadores , o médicos y lo hacemos con gusto. Ayudarles a entender la enfermedad es algo bonito, cuando les explicas y les recomiendas, cuando les haces entender para que sepan lo que le va a pasar en el futuro y que tenga expectativas realistas, eso es muy importante.

