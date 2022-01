Beltrán: “La política de Mañueco se basa en cumplir la palabra, la de Sánchez en el engaño”

Ana Beltrán, secretaria de organización del PP, junto y Jesús Julio Carnero, número uno por Valladolid a las Cortes, ha visitado la provincia de Valladolid para hacer un balance de la situación que está viviendo en Castilla y León. en las inmediaciones de la estación de trenes, acompañados por miembros de la candidatura y representantes del partido en la capital y en la provincia.

El discurso, realizado a las puertas de la estación de tren vallisoletana, ha sido conocido cargar contra Pedro Sánchez, contra sus ministros y alabar la gestión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. “Hay dos formas de hacer política, la de Sánchez basada en la mentira, el engaño y en gobernar con los que quieren romper este país. y la de Mañueco y el PP, basada en el rigor, la experiencia y en cumplir la palabra”.

Beltrán ha denunciado que Sánchez se “ha olvidado hace años de las infraestructuras de Castilla y León y de Valladolid, la renuncia al soterramiento en la ciudad de Valladolid y que siga el túnel del terror, que si ya es peligroso atravesarlo, más aún para una mujer”. También ha denunciado que la estación de tren siga sin reformas con 31 millones presupuestados para ejecutar en este año y “que nada se sabe de ello”, y la falta de horarios y de conexiones con los AVEs. La secretaría ha apuntado que la dirección nacional “apoya” el soterramiento.

Fondos europeos

Además, ha lamentado que desde el Gobierno no se diga qué se va a hacer con el reparto de los fondos europeos. “No cuentan dónde van a ir destinados porque primero irán las comunidades gobernadas por socialistas y luego por las de los independentistas. No acepta lo que le propone el PP que es la creación de una Agencia nacional. “Unos fondos que sean para todos, no para los socialistas”. Una vez más ha señalado que Sánchez es “un presidente débil” y que se “somete” a sus socios de gobierno. “Ahora le van a conseguir la excarcelación de varios presos etarras”.

Por su parte, el número uno por Valladolid al Congreso, Jesús Julio Carnero, ha coincidido con Alfonso Fernández Mañueco en que la principal misión en estas elecciones es hablar de la “bajada de los impuestos” tanto en el mundo urbano como en el rural. Además ha advertido un blindaje ante la subida de impuestos que está llevando el Gobierno de Sánchez, “nosotros confiamos en las personas y lo que queremos es lo mejor para ellas”, ha zanjado.

