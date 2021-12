La Policía de Valladolid rinde homenaje a Luis Eduardo Izquierdo, fallecido en acto de servicio

Alegría por ser un día de celebración y tristeza por el recuerdo que deja el agente Luis Eduardo Izquierdo Salamanca, fallecido el pasado mes de agosto. Son emociones que se han fundido el Día de la Policía Municipal de Valladolid, que ha congregado en el Teatro Calderón a numerosos policías, autoridades civiles, militares, representantes de distintas administraciones y, naturalmente, a miembros de la Corporación Municipal, como el alcalde Óscar Puente y el concejal de Seguridad, Alberto Palomino. También ha participado la intendente jefa, Julia González.

Durante el acto de reconocimiento, Puente ha comenzado, precisamente, con un merecimiento a título póstumo. “No oculto que para mí este es un Día de Policía especial, que se presenta con sentimientos ambivalentes. Por un lado, supone un motivo de alegría que, después de que el pasado año tuviera que cancelarse este acto debido a la crisis sanitaria, podamos volver a reunirnos para festejar vuestro Día, porque ello significa que, aunque debamos seguir cumpliendo las normas de prevención que marcan las autoridades sanitarias, vamos acercándonos a la normalidad a la que tanto echamos de menos. En este sentido, la celebración que hoy nos reúne supone un motivo de regocijo", ha comenzado diciendo el alcalde de Valladolid.

Aunque durante su discurso en el Día de la Policía Municipal de Valladolid, Puente ha manifestado su tristeza,"me invade un sentimiento doloroso, alejado del júbilo, por cuanto en este acto, al igual que todos, echo en falta a alguien, a un policía modélico que falleció en acto de servicio el pasado 5 de agosto. Se llamaba Luis Eduardo Izquierdo Salamanca, y fue una gran persona, enormemente querido por todos los que tuvieron la suerte de tratarlo, a la vez que un magnífico policía, con una trayectoria profesional intachable", ha señalado Puente, quien se ha referido a su esposa, Clara, a sus hijos Naia y Javier, a sus padres, Luis y Mari, presentes en este acto. "Quiero decirles que han de estar muy orgullosos de Luis Eduardo, porque fue una de esas personas, que no abundan, a las que se les podía aplicar los versos de Antonio Machado y decir que era, en el buen sentido, un hombre bueno", ha puntualizado el alcalde.

Homenaje al policía Luis Eduardo Izquierdo

En este sentido, Puente ha compartido con el público presente una anécdota "que me ha transmitido un familiar cercano de Luis Eduardo. Pocos días antes de su muerte, mientras patrullaba por las calles de Delicias, atendió a una persona que se sintió indispuesta y a la que salvó la vida al realizarla un masaje cardiorrespiratorio. Luis Eduardo no dio mayor importancia a ese hecho, del que sus personas allegadas no tuvieron noticia hasta que se lo comunicaron sus compañeros tras el fatal accidente que acabó con su vida. Así de modesto era Luis Eduardo", ha manifestado el regidor.

"Reitero que debéis estar muy orgullosos de Luis Eduardo, tal y como lo estamos quienes formamos parte de la Corporación Municipal y como lo están sus compañeros de la Policía Municipal, que por cierto tienen colgada una foto suya en la Comisaría del Distrito 5, donde prestaba sus servicios, por ser un agente ejemplar en el que se pueden mirar los nuevos policías que se incorporan al Cuerpo”.

Reconocimiento al trabajo policial

A continuación, el alcalde ha destacado "la muy alta valoración de la labor que realiza nuestra Policía Municipal, que cumple con largueza su noble cometido de velar por la seguridad de quienes vivimos en Valladolid". Esa consideración se ha visto ampliamente ratificada por el "irreprochable desempeño" de sus funciones, que la totalidad de la plantilla de este cuerpo policial "habéis realizado desde marzo de 2020 hasta la actualidad, durante una etapa que siempre recordaremos por la inesperada irrupción de la pandemia que tanto dolor ha causado y que ha venido a trastocar la vida cotidiana".

El protagonismo del coronavirus, y las consecuencias que de ello se han derivado, ha condicionado el trabajo de la Policía Municipal durante ese periodo, especialmente durante el pasado año, "por cuanto habéis tenido que adaptaros a situaciones excepcionales, y lo habéis hecho con rapidez y eficacia, atendiendo tanto al ámbito interno, con la adopción de medidas de seguridad destinadas a proteger la salud de la plantilla policial para que pudiera seguir desempeñando sus funciones, como en la esfera externa, trabajando como servicio esencial, en primera línea, para garantizar que se cumplieran las disposiciones emanadas de las autoridades gubernativas en la lucha contra la pandemia, a la par que continuabais con vuestras tareas habituales como Cuerpo de Policía Local".

Entrega de placa durante el Día de la Policía en Valladolid

Óscar Puente ha aprovechado su intervención para poner en valor "que Valladolid cuenta con un cuerpo policial que es ejemplo de profesionalidad y de entrega Ese compromiso de la Policía Municipal debe ser aún más estimado por cuanto su respuesta en el inusual escenario provocado por el COVID-19 ha acontecido cuando se estaba procediendo a una amplia renovación de la plantilla, tras la jubilación a la que han accedido un buen número de mandos y agentes que han llegado a su merecido retiro, a la vez que se incorporaban nuevos policías.”

Nuevos agentes e inversión en medios

La apuesta del Ayuntamiento de Valladolid por la Policía Municipal para conseguir que la ciudad sea tranquila y segura se evidencia en el personal y en la adquisición de medios materiales. A lo largo de los últimos meses se han jubilado 21 policías, cuyas vacantes se cubren con el ingreso de nuevos agentes.

Así, durante este 2021 se ha realizado dos oposiciones. La primera para cubrir 20 plazas de agente, 7 de los cuales ya están prestando servicio, y el resto lo harán tras realizar el pertinente curso en la Academia de Policía de Ávila. En una segunda oposición se han convocado 65 nuevas plazas de agente, y quienes las superen se incorporarán a primeros de año al Curso Regional. Por lo tanto, en 2022 serán 78 los nuevos agentes que se integren en la Policía Municipal de Valladolid.

Asimismo, a lo largo de 2021 se han realizado tres oposiciones más para cubrir 2 plazas de inspector, 4 de subinspector y 14 de oficial. Y ya están enviadas las bases para las convocatorias de las siguientes plazas de mandos: 1 de superintendente, 1 de intendente, 2 de mayor, 3 de inspector, 5 de subinspector y 14 de oficial.

Pero además de renovar y rejuvenecer a la plantilla policial, durante este último año también se han mejorado los medios materiales de los que dispone la Policía Municipal. Efectivamente, se han adquirido 2 nuevas grúas, 15 motocicletas, 5 coches híbridos para patrulla y 1 furgoneta eléctrica, así como 70 nuevos chalecos antibalas, 80 equipos de vestuario reflectante y para la lluvia. Además, se ha firmado un nuevo contrato para la adquisición de numerosas prendas de vestuario.

"Y corresponde felicitar a quienes en este día vais a recibir el nombramiento de Guardias Urbanos de Honor. E igualmente traslado mis parabienes a los agentes de la Policía Municipal que se han jubilado; gracias por vuestra dedicación durante tantos años de servicio, disfrutad de ese nuevo tiempo que se ha abierto en vuestras vidas. También felicito a quienes vais a recibir los Premios y Recompensa al Personal distinguido este año, a quienes habéis obtenido los Galones de Mérito, y a quienes se os va a otorgar la Medalla a la Constancia por haber cumplido 25 años de servicio".

Puente ha finalizado su discurso reiterando que la labor imprescindible para garantizar la seguridad de los vecinos de Valladolid. "Tenéis el compromiso de este equipo de gobierno de que vamos a seguir creando las condiciones necesarias para que podáis desempeñar vuestro trabajo de la mejor manera posible. Gracias por vuestra dedicación, y gracias a vuestros familiares, porque el apoyo que os brindan, lo sabéis bien, resulta fundamental en la gran tarea que realizáis".

