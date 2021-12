Segunda oportunidad para Plata: sanción económica y la decisión de jugar en manos de Pacheta

El futbolista del Real Valladolid Gonzalo Plata ha comparecido en la mañana de este jueves 9 de diciembre en rueda de prensa para hablar del accidente vial que sufrió en la madrugada del miércoles y en el que dio positivo en la tasa de alcoholemia con un resultado de 0,72 mg/l en aire espirado, casi la triple de la tasa permitida, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. El jugador se ha mostrado "muy arrepentido" y ha querido darle las "gracias a Dios porque pudo ser mucho peor".

Por otro lado, Fran Sánchez ha confirmado que recibirá una sanción económica y que la decisión de jugar o no depende de Pacheta, por lo que Gonzalo Plata seguirá en el Real Valladolid. "El error es muy grave, él es consciente de ello pero se merece una segunda oportunidad", ha aclarado el director deportivo.

"Hace poco he hablado con los dos implicados (el conductor del taxi y su pasajera) y se encuentran bien", ha afirmado el futbolista del Real Valladolid. También ha confirmado que su amigo, que viajaba con él en el mismo vehículo, también está en buen estado. Del mismo modo, ha señalado que les ha pedido "disculpas" y que también quería mostrar su arrepentimiento a la afición del equipo, a todas las personas que trabajan en el club, a la gente de su país y a su familia. "Disculpas a todas las personas que están detrás de mí, se que muchos me veían como un ejemplo y ahora me ven de otra forma", ha añadido.

Gonzalo Plata ha explicado que en el momento del impacto no vio al coche que venía y al cruzar la calle "no pude ni frenar ni esquivarlo". "Estoy arrepentido, ojalá sea la primera y última vez que pase", ha insistido.

Consciente de la sanción a la que se enfrenta

El ecuatoriano es plenamente consciente de las sanciones a las que se enfrenta, tanto judiciales como a nivel de club. "Gracias a Dios todas las personas implicadas están bien y eso me ayuda a que la sentencia no sea muy grave", ha explicado.

Igualmente, ha aseverado que entiende perfectamente que la gente no quiere que vuelva a vestir la blanquivioleta. "Se que lo que hice no estuvo bien y la afición tiene que estar dolida sabiendo que estoy vistiendo su camiseta", ha afirmado.

Conversación muy dura con Fran Sánchez y Pacheta

El director deportivo, Fran Sánchez, ha explicado que tanto él como Pacheta tuvieron una conversación con Gonzalo Plata "muy dura". "El jugador estaba muy arrepentido y no le salían casi las palabras", ha asegurado.

También ha aclarado que hablaron "algunos jugadores" y que se quedó en el vestuario "llorando y muy afectado".

Sanciones por parte del club

Fran Sánchez ha confirmado que el club le va a poner una fuerte "sanción económica" acorde a la gravedad de los hechos. En lo que respecta a la parcela deportiva, Fran ha señalado que "es decisión del míster". "Es una decisión del entrenador, él decidirá si tiene que jugar o no el domingo", ha puntualizado.

Además, ha confirmado que no se ha planteado prescindir de los servicios del ecuatoriano, porque al final sería "azotar al equipo" y también habría situaciones "legales de los contratos".

Por último, Fran Sánchez, en representación del club, ha mostrado sus disculpas a toda la afición y a las personas implicadas en el accidente.

Sigue los temas que te interesan