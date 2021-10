Valladolid obtiene el triple sello en el registro de huella de carbono

El Ayuntamiento ha obtenido un nuevo sello en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono 2020. El Registro, dependiente del actual Miteco, recoge los esfuerzos de las empresas, administraciones en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad.

Uno de los primeros en obtener estos sellos, en el año 2012, fue el Ayuntamiento de Valladolid. Desde ese año, ha mantenido ese sello, incrementándose su alcance, hasta el que se ha obtenido este año que es el más completo ya que cubre todos los campos posibles: Calculo, Reduzco y Compenso, logrando así un triple sello.

Cuando una organización, en este caso el Ayuntamiento de Valladolid, calcula su huella de carbono, se inscribe en el registro. Todas las huellas de carbono inscritas deben ir acompañadas obligatoriamente por un plan de reducción, y son chequeadas de forma previa a su inscripción en el registro. Al reconocerse que una organización ha reducido su huella, se debe a que cumple con un criterio estricto que demuestra una tendencia decreciente de emisiones; recibe un certificado de inscripción y el derecho al uso de un sello. Este sello, permite identificar, para un periodo definido (que será anual), tres niveles de participación: cálculo de la huella de carbono, su reducción o compensación.

El Ayuntamiento, ha calculado su huella de carbono: edificios municipales y de sus sociedades, vehículos municipales y flota de Auvasa, y con el resultado de la misma el Ministerio de Transición Ecológica le ha concedido los tres sellos: Calculo, Reduzco, Compenso.

La concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, ha destacado que “el Ayuntamiento ha obtenido tres sellos en el Registro de huella de carbono. Estos sellos otorgados por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico recoge los esfuerzos de empresas, de administraciones como es nuestro caso, y otras organizaciones españolas en el Cálculo, Reducción y Compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad”.

Sánchez ha recordado que el primer sello de reconocimiento para el Ayuntamiento se obtuvo en el año 2012 y que “desde ese año se ha mantenido ese sello incrementándose su alcance como ha sido el caso de este año. Desde el Ayuntamiento hemos calculado nuestra huella de carbono en edificios municipales, de las sociedades públicas, vehículos municipales, la flota de Auvasa… con el resultado de la concesión de estos tres sellos. Esto significa que el Ayuntamiento ha calculado de sus emisiones, la ha reducido respecto al periodo anterior de los últimos cuatro años y ha desarrollado acciones de promoción de sumideros de CO2 para que su actividad sea neutra a efectos de la emisión de gases de efecto invernadero. La huela de carbono total de 2020 es un 38,39% menor que el del año anterior y un 47,36% menos que en 2012”.

Datos a destacar en 2020 del Ayuntamiento de Valladolid

- Las emisiones asociadas al consumo de electricidad se han reducido en un 100% respecto al año anterior, y un 100% respecto al año base (2012). Esto no significa que no se haya consumido electricidad, sino que durante 2020 toda la electricidad que utiliza el Ayuntamiento de Valladolid, proviene de energía renovable y se considera no tiene emisiones de gases de efecto invernadero. El dato importante es que se ha producido un descenso en el consumo de electricidad, en torno a un 12%, respecto del año pasado.

- Las emisiones asociadas al transporte se han reducido en un 24,45% respecto al año anterior, y un 23,73% respecto al año base (2012).

- El consumo de gas se ha reducido en un 12.25%

