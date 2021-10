Yolanda Díaz Díaz avisa que los ERTE “han venido para quedarse"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió hoy que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) son un mecanismo “muy eficaz” que “ha venido para quedarse” con carácter estructural y que formará parte de la reforma del mercado de trabajo, que estará publicada antes de acabar el año, a pesar de que la actual prórroga suscrita entre el Ejecutivo y los agentes sociales y económicos se extienden hasta el 28 de febrero.



Así lo aseguró minutos antes de su participación en la mesa de debate 'Economía, Empleo, Democracia. ‘¿Qué nos jugamos?’, en el marco del VII Encuentro Intergeneracional que organiza Foro de Foro, Foro de encuentros, que se celebró en La Granja (Segovia) y que estuvo moderada por el presidente del CES, Antón Costas, y contó con las intervenciones también del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el catedrático de Ciencia Política Víctor Lapuente.



En este sentido, Yolanda Días presumió de que los ERTE han supuesto un mecanismo de protección social “por excelencia” y de que han salvado a más de 550.000 empresas en España y a más de 3,6 millones de trabajadores. “Es la primera vez que hemos gestionado una crisis sin dejar a las empresas y sin despidos masivos. El ERTE es más que eficaz y ha venido para quedarse con carácter estructural”, insistió, para informar que con su inclusión en la reforma de la legislación laboral, cuando las empresas “sufran crisis coyunturales podrán acogerse a este mecanismo de flexibilidad interna”.



Durante la jornada celebrada en Segovia, la vicepresidenta segunda del Gobierno reflexionó principalmente sobre vivienda y juventud. En este sentido, señaló que las familias españolas dedican un 40 por ciento de sus recursos al pago de la vivienda, frente a la media del 24 por ciento en el seno de la Unión Europea. “Es decir, que en España se dedica casi el doble de los recursos al pago del alquiler”, comentó Díaz, quien lamentó además que el 41 por ciento de los alquileres “son abusivos”.



Otro dato clave que aportó es que un 55 por ciento de los jóvenes españoles no es capaz de emanciparse hasta alcanzados los 29 años porque “no puede afrontar el pago de una vivienda”. Se trata, por tanto, de un “problema sustancial para España, junto al paro, y no puede haber recuperación justa sin abordar este problema”. “Los jóvenes no quieren discursos paternalistas, sino abordar sus problemas de arrendamiento, alquiler y que se puedan emancipar. Estamos negociando sobre ello porque hay ciudadanos donde es imposible afrontar el pago de un arrendamiento”, concluyó.

