La Diputación de Segovia impulsa jornadas temáticas sobre tenencia responsable de gatos y actividades de montaña

El programa ‘Enreda en Verde’ de la Diputación de Segovia afronta el otoño con un completo ciclo de jornadas temáticas dirigidas a diversos públicos.

Por un lado, se retoma la campaña de sensibilización para una tenencia y convivencia responsable con los gatos, y por otro, se ponen en marcha varias sesiones especializadas en educación ambiental, seguridad en montaña y emprendimiento en turismo activo, dirigidas a emprendedores, empresas del sector, agrupaciones de protección civil y aficionados en general.

Como continuación de su campaña de sensibilización, la Diputación celebrará tres jornadas bajo el lema ‘Identifica, Vacuna y Protege a tu Gato’.

Estas sesiones de formación para la tenencia responsable de gatos impartidas por el Colegio de Veterinarios de Segovia están dirigidas a secretarios, concejales y público general, y se desarrollarán en el salón de plenos del Ayuntamiento de Riaza (29 de octubre), el Edificio ViCam de Palazuelos de Eresma (3 de noviembre) y en la sala cultural Alfonsa de la Torre de Cuéllar (5 de noviembre).

Esta iniciativa se enmarca en la campaña de la Diputación coordinada con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Segovia, en cumplimiento del artículo 33 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Paralelamente, el programa incluye un bloque de jornadas de educación ambiental y profesionalización. Entre ellas, se encuentran cursos sobre el manejo de dispositivos de posicionamiento global (GPS) y aplicaciones para la progresión por la naturaleza, dirigidos al público general y aficionados a la montaña.

También se ofrecerá una jornada específica sobre ‘Seguridad en las actividades deportivas en la naturaleza: prevención y actuación en caso de incidente o accidente’, pensada para empresas de turismo activo. Completa esta oferta la jornada ‘Creación de una empresa de turismo activo en Castilla y León’, dirigida a emprendedores y curiosos que deseen iniciar un negocio en este sector.

Todas estas sesiones, de carácter gratuito y sin necesidad de inscripción previa (hasta completar el aforo de 50 personas), se impartirán en el edificio Vicam situado en el Km 7 de la Carretera Segovia – La Granja a lo largo del mes de octubre, estando a cargo de Juan Francisco Bellete Tapias, guía y técnico de media montaña con más de 20 años de experiencia en el sector.

Al respecto, Magdalena Rodríguez, diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, ha destacado que “estas jornadas ayudan a fomentar dos pilares fundamentales para nuestra provincia: el respeto y cuidado de nuestros animales de compañía, y la promoción de un turismo activo seguro y de calidad.

‘Enreda en Verde’ es un programa vivo que responde a necesidades reales, ofreciendo herramientas para la convivencia responsable con nuestras mascotas y para disfrutar de nuestro magnífico entorno natural con conocimiento y seguridad. Es una apuesta por la formación que mejora la vida en nuestros pueblos”.

Con estas iniciativas, la Diputación de Segovia refuerza su compromiso con el desarrollo de una provincia responsable con el bienestar animal y segura en el disfrute de su patrimonio natural.

Estas jornadas representan una apuesta firme por la educación como herramienta fundamental para fomentar prácticas responsables entre la ciudadanía, al tiempo que se potencia el tejido empresarial vinculado al turismo de naturaleza, un sector clave para el desarrollo rural sostenible de la provincia.