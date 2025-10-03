La Diputación de Segovia premia la creatividad en torno a la alimentación sostenible y saludable de la provincia

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, con los ganadores del IV Concurso de imagen digital sobre alimentación sostenible Diputación de Segovia

El IV Concurso de imagen digital sobre alimentación sostenible de la Diputación de Segovia ya tiene ganadores.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha hecho entrega esta mañana de los premios de esta iniciativa a Rubén Llorente y a Estefanía de la Calle.

El primer premio, dotado con 300 euros y un lote de Alimentos de Segovia, ha recaído en el caucense Rubén Llorente por su imagen ‘De la oveja a la leche y de la leche, al queso’.

Una fotografía en blanco y negro que muestra un rebaño de ovejas pastando en el campo, simbolizando un modelo de producción respetuoso con el medio ambiente y con el legado de generaciones pasadas, y evocando tradición, autenticidad y arraigo al territorio.

Esto, teniendo en cuenta que la ganadería segoviana ha marcado durante siglos la identidad cultural y gastronómica de la provincia.

Por su parte, el segundo premio, con 200 euros y otro lote de Alimentos de Segovia, ha sido para la segoviana Estefanía de la Calle por su obra ‘La tierra que alimenta’.

Una imagen creada a partir de varias fotos de verduras suspendidas en el aire en las que, según la Diputación, ha logrado capturar la energía y la vida que hay en cada cultivo, así como resaltar la diversidad hortícola de la provincia de Segovia.

En este sentido, la diputada ha querido destacar que “las dos imágenes premiadas representan a la perfección la esencia de nuestra provincia: por un lado, la tradición ganadera y, por otro, la innovación en la manera de comunicar la riqueza hortícola segoviana”.

“Ambas contribuyen a reforzar la idea de que la sostenibilidad y la salud están ligadas a los productos de cercanía”, ha apuntado.

Tal y como han dado a conocer desde la institución provincial, este certamen, dirigido a mayores de 16 años empadronados en la provincia o matriculados en centros educativos o universitarios del territorio y cuyo objetivo es reconocer la creatividad y el compromiso con los productos de proximidad, ha recibido un total de 15 propuestas creativas, que han destacado por su calidad y originalidad.

Cabe recordar que este certamen se enmarca en las actividades impulsadas dentro de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable de la institución provincial, cuyo objetivo es promocionar los productos segovianos a través de la expresión visual, situando en el centro la alimentación sostenible y saludable basada en productos de cercanía o proximidad, preferentemente producidos y elaborados en la provincia.