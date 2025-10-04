El garbanzo de Labajos se gana el oro… y el aplauso de la infanta Elena

Labajos ha vuelto a demostrar este sábado que las tradiciones también saben renovarse. Cientos de personas se han acercado a la Plaza de la Constitución para disfrutar de la séptima Feria del Garbanzo, una cita que ya se ha ganado un hueco en el calendario gastronómico provincial.

En esta ocasión, el pueblo segoviano ha contado además con una invitada muy especial: la infanta doña Elena, que ha recibido el Garbanzo de Oro en reconocimiento a su apoyo a la promoción del mundo rural.

Desde las 11.00 horas, la plaza se convirtió en un escaparate de los sabores de la tierra gracias a la presencia de once productores integrados en la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia. Bodegas Valmenia, La Manitas de Sacramenia, La Cruz de Hierro, Ahumados Artesanos Perser, Garbanzos El Celemín de Labajos, Moncedillo, Ahumados Huma, Bendito Nanno, Crema y Chocolate, Bodegas Maeste y TEO – Tomates de Martín Muñoz ofrecieron degustaciones, explicaciones sobre sus procesos de elaboración y pequeños trucos para disfrutar al máximo de sus productos.

El ambiente fue festivo y familiar desde primera hora. Los vecinos y visitantes participaron en actividades tan dispares como paseos en barca, tiro con arco o una ruta de tapas elaboradas con garbanzo, todas ellas con una excelente acogida.

La infanta Elena, junto a la vicepresidenta de la Diputación, Magdalena Rodríguez, y la alcaldesa, Margarita Meroño

El momento más emotivo de la jornada llegó con la entrega del Garbanzo de Oro a la infanta Elena, tras lo cual los asistentes compartieron un cocido popular elaborado con el producto estrella del municipio.

La tarde mantuvo el mismo espíritu de convivencia con juegos, hinchables, karts y la música de la discoteca móvil Sound, a cargo de Dj Nito, que puso ritmo al cierre del día. Una cena de hamburguesas sirvió de broche final a una celebración que deja tras de sí la mejor de las sensaciones: la de un pueblo vivo y orgulloso de lo suyo.

“Estos encuentros son una prueba clara de que en nuestros pueblos hay vida, dinamismo y ganas de presumir de lo nuestro”, destacó Magdalena Rodríguez, vicepresidenta de la Diputación y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, que acompañó a la alcaldesa, Margarita Meroño, durante la jornada.

Rodríguez subrayó además que “la Feria del Garbanzo es una demostración más de que presentar la tradición de manera atractiva e integrada en la modernidad puede dar mayor visibilidad al medio rural”.

Con esta cita, Labajos consolida su feria como uno de los eventos gastronómicos más destacados de la provincia. La Caravana de Alimentos de Segovia continuará su recorrido en los próximos días por Abades, Navafría y Prádena, llevando el sabor y la identidad del territorio a nuevos rincones.