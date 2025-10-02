Mil raciones de patatas con costillas: el suculento evento que no te puedes perder en la provincia de Segovia

Un día suculento. Navalmanzano se convertirá el próximo sábado 18 de octubre en el epicentro gastronómico de la provincia con la celebración de la cuarta edición del evento Gastro-Km0, organizado por la Diputación de Segovia a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, junto al Ayuntamiento local.

Esta edición tendrá como protagonista un plato emblemático de la cocina tradicional: las patatas con costillas.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, destacó en rueda de prensa que se servirán mil raciones de este guiso popular, elaborado por cocineros de la provincia y acompañado de vino o agua, pan y fruta, a un precio de diez euros.

Además, entre los tickets vendidos se sortearán tres cestas con productos de Alimentos de Segovia, fomentando la promoción de los productos locales.

Rodríguez recordó que, tras el cochinillo en Turégano en 2022, el lechazo de Sacramenia en 2023 y la caldereta de cordero en Prádena en 2024, “en esta ocasión son las patatas con costillas las que protagonizan este recorrido gastronómico por la provincia, en el que buscamos ensalzar la calidad de nuestros productos y el trabajo de cocineros, hosteleros y productores locales”.

El programa arrancará a las 14:00 horas con la bienvenida y la música del grupo de dulzainas Caña y Tudel en el parque grande de Navalmanzano.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 14:30 horas, y media hora después se servirá la esperada comida popular. La jornada culminará con una actuación musical a partir de las 17:30 horas. En caso de mal tiempo, el evento se trasladará al polideportivo Don Pepe.

Por su parte, el alcalde Pablo Ángel Torrego agradeció a la Diputación la elección del municipio como sede de esta edición y destacó la tradición que representan las patatas con costillas.

“Para nosotros es un honor acoger el cuarto evento Gastro-Km0. Las patatas con costillas son un plato muy querido en nuestro pueblo y estamos encantados de compartirlo con todos los que se acerquen el 18 de octubre”.

Los tickets ya están a la venta en la biblioteca municipal, el ayuntamiento, La Venta Tabanera y la Panadería Los Mellizos, tanto en Segovia capital como en Carbonero el Mayor.

La diputada resaltó que más allá de la degustación, estas jornadas permiten “mostrar el talento de nuestros profesionales de la hostelería, atraer visitantes y poner en valor la cultura gastronómica de cada localidad”, contribuyendo a la dinamización rural y al turismo provincial.

La organización del evento cuenta con la colaboración de HOTUSE, la Asociación de Camareros de Segovia, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Segovia y su Provincia, Cocineros de Cascajares y la Asociación de Sumilleres de Segovia (ASUSEGO).

"Un día de fiesta"

Torrego animó a vecinos y visitantes a participar en la jornada: “Será un día de fiesta, de tradición y de convivencia. Invitamos a todo el mundo a disfrutar de nuestra hospitalidad y de un plato que sabe a raíces, a tierra y a familia”.

Con Gastro-Km0, la Diputación refuerza su compromiso con la promoción de los productos locales y el apoyo a la hostelería y al turismo rural, consolidando la provincia como un referente gastronómico bajo el sello de Alimentos de Segovia.