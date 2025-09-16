La Diputación de Segovia reúne a diseñadores, expertos y colectivos en la segunda edición de SOS-Tejible

La Diputación de Segovia ha presentado este martes la segunda edición de SOS-Tejible, un encuentro de referencia en torno a la moda sostenible y el suprarreciclaje que se celebrará el 27 de septiembre en el Teatro Juan Bravo.

La presentación se ha llevado a cabo en una rueda de prensa ofrecida por la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, junto a las cofundadoras de Planeta Dots, Lorena Heras y Roser Giralt.

Esta actividad está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y se enmarca en el Programa de Educación Ambiental ‘Enreda en verde’.

Tras el éxito de la primera edición, que reunió a cerca de un millar de personas en el Real Sitio de San Ildefonso, esta nueva cita pretende consolidar a Segovia como un espacio de debate, innovación y creatividad en el ámbito textil, vinculando la moda a la sostenibilidad y la economía circular.

La jornada se desarrollará de 11.00 a 21.00 horas y contará con un programa diverso que combina reflexión, participación y propuestas creativas.

A lo largo del día se celebrarán mesas redondas con expertos en sostenibilidad, diseñadores y representantes del sector, entre ellas ‘Estrategia Textil 2030: Rumbo a una moda sostenible bajo la nueva legislación de la UE’ o la mesa ‘Suprarreciclaje, en acción’, dedicada a casos de éxito en Castilla y León y en Segovia.

También se impartirá un taller participativo abierto al público, se presentarán experiencias innovadoras con lana reciclada y se desarrollará una feria-exposición de diseñadores en la que se mostrarán creaciones únicas realizadas a partir de textiles reutilizados.

El broche final llegará con el desfile de moda sostenible bajo la dirección artística de Manuel Beltrán, reconocido empresario y organizador de eventos de moda, que pondrá sobre la pasarela las posibilidades estéticas y comerciales del suprarreciclaje.

Participarán en el desfile diseñadores de la talla de María Lafuente, referente de la moda sostenible a nivel internacional cuyas colecciones están orientadas a innovar protegiendo el medio ambiente, o la firma Venus baño con sus propuestas más innovadoras de la mano del suprarreciclaje.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que “SOS-Tejible se convierte en un espacio esencial para reflexionar y actuar sobre el futuro de la moda textil en la transición ecológica. Es fundamental que nuestra provincia lidere con creatividad, innovación y sostenibilidad”.

En la misma línea, ha subrayado que “con esta segunda edición queremos demostrar que Segovia apuesta por una moda consciente y transformadora, donde la belleza y el respeto por el medio ambiente van de la mano”.

El proyecto no se ha limitado a un único encuentro anual. Durante este verano se ha puesto en marcha SOS-Tejible en ruta, una caravana textil que ha recorrido diecisiete municipios de la provincia con menos de 1 000 habitantes.

Equipado con máquinas de coser, materiales reutilizables y monitoras especializadas, este taller itinerante ha ofrecido maratones textiles en los que los vecinos han podido experimentar con la reutilización de prendas y la creación de nuevas piezas.

En palabras de Rodríguez, “hemos querido acercar la sostenibilidad a todos los rincones de la provincia, especialmente a los municipios más pequeños. Es una forma de demostrar que el consumo responsable y la reutilización pueden ser accesibles, útiles y también creativas, incluso en entornos rurales donde a veces estas iniciativas no llegan con la misma facilidad”.

Con todo ello, la Diputación de Segovia refuerza su apuesta por la sostenibilidad, la creatividad y la economía circular, haciendo de SOS-Tejible un referente nacional en el encuentro entre moda y medio ambiente.