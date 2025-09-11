La Diputación de Segovia celebra 35 años de cuidados y atención de la residencia La Alameda: "Es un modelo en la provincia"

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, en la celebración del 35 aniversario de la residencia La Alameda Diputación de Segovia

La residencia La Alameda, gestionada por la Diputación de Segovia en Nava de la Asunción, está de celebración.

Usuarios, familiares, trabajadores y representantes institucionales, entre ellos el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, y varios diputados provinciales, se han reunido este jueves, 11 de septiembre, para festejar el 35 aniversario del centro.

Juntos han disfrutado de una celebración marcada por la fiesta y la alegría, en la que todos los presentes se han felicitado por haber llegado hasta este momento y por el espíritu que reina en una residencia que, a pesar de su reducido tamaño, cuenta con “un ambiente cálido y familiar”.

De Vicente se ha referido a La Alameda como “un modelo de atención en nuestra provincia” desde sus inicios como residencia de válidos. “Pero esas personas se fueron convirtiendo en asistidos, requiriendo otro tipo de apoyos”, lo que ha propiciado un “proceso continuo de remodelación para facilitar la vida de las personas que viven aquí”.

Y así hasta llegar a la implantación del modelo que impera en la actualidad, un modelo “centrado en la persona, que vela por las necesidades más básicas, pero que también tiene en cuenta gustos, preferencias y sensibilidades”, sumando el “contacto continuo con las familias”.

Un concepto que, según ha destacado el presidente, se ha llevado a cabo “gracias a técnicos y trabajadores, que son los que nos han traído hasta aquí con una mejora constante, permanente y diaria en el cuidado de las personas”.

Por su parte, la actual directora de La Alameda, Asunción Serrano, ha comentado que la residencia “no tiene nada que ver con lo que era en el año 1990 porque, desde entonces, ha habido obras para que, tanto las personas que viven aquí como los profesionales, cada día estén mejor”.

Asimismo, ha calificado al centro como un “recurso fundamental” para Nava de la Asunción, al tiempo que ha trasladado su agradecimiento a todos los que han hecho posible este recorrido de tres décadas y media, y ha asegurado que el objetivo seguirá siendo “que quienes viven aquí se sientan en su casa”.

Varias de las personas que tienen su hogar en La Alameda han respaldado, junto a sus familiares, las palabras de los anteriores valorando, además, la atención del personal a los estados de ánimo que cada persona manifiesta en su día a día, así como la importancia de tener profesionales de referencia con los que comunicarse.

Además, los propios trabajadores han recalcado el avance que ha supuesto pasar de abarcar a todas las personas de la residencia a centrarse en las que forman parte de cada una de las tres unidades de convivencia que existen en La Alameda: Gil de Biedma, Mar de Pinares y Ribera de los Alisos.

En cuanto a la celebración, cabe destacar que han sido las propias personas que habitan en la residencia las que han participado en la elaboración y colocación de la decoración en el patio principal.

En ese escenario, han podido disfrutar con la música de un DJ y un aperitivo en el que han compartido sensaciones, impresiones y muchas alegrías.