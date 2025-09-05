Mata de Cuéllar estrena escudo y bandera con símbolos que conectan su historia, identidad y vecinos

El presidente de la Diputación acompaña a los vecinos de Mata de Cuéllar en la presentación de la bandera y el escudo del municipio

El municipio segoviano de Mata de Cuéllar ha estrenado oficialmente su escudo heráldico y bandera municipal, tras su aprobación definitiva que se publicó en el Bocyl el pasado 5 de junio de 2025.

La presentación tuvo lugar en un acto público ante los vecinos del municipio. Allí Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación Provincial de Segovia, acompañó al alcalde Lorenzo Gómez Esteban en el evento, junto a otros miembros de la Corporación Provincial.

Miguel Ángel de Vicente ha querido destacar en la inauguración que estos símbolos "nos definen y ligan aún más con los cimientos", a pesar de que "hay para quien, a día de hoy, no significan nada".

El escudo del Ayuntamiento de Mata de Cuéllar presenta un diseño cuartelado con elementos simbólicos específicos. Se trata de un escudo cuartelado, en campo de oro una mata de sinople terrazada de lo mismo y en campo de azul una flor de lis de plata.

La elección de estos elementos responde a criterios históricos y territoriales. La mata de sinople (verde) sobre fondo de oro representa la vegetación característica del municipio y hace referencia directa al topónimo 'Mata de Cuéllar'.

La flor de lis presente en los cuarteles segundo y tercero del escudo podría hacer referencia a elementos heráldicos vinculados con la historia monástica del municipio. Santo Tomás de Villanueva realizó un retiro espiritual en 1544 antes de ser consagrado arzobispo de Valencia.

Mientras que la bandera oficial es un paño cuadrado de proporción 1:1, dividido por mitad diagonal hasta el alto, verde al asta y amarillo al batiente. Sobrepuesto al centro, el escudo municipal en sus colores.

El diseño diagonal y los colores verde y amarillo armonizan con los elementos cromáticos del escudo heráldico. La proporción cuadrada sigue la tradición vexilológica castellana para banderas municipales.

El diseño de ambos símbolos ha sido realizado por el historiador Carlos Arranz Santos. El estudioso nació en Pedrajas de San Esteban en 1954 y mantiene vínculos familiares con Mata de Cuéllar, ya que su abuelo materno era natural de esta localidad, como ha explicado el presidente de la Diputación de Segovia.

Carlos Arranz Santos es autor de numerosas obras históricas sobre la Tierra de Pinares y las comarcas de Valladolid y Segovia. Entre sus publicaciones destaca 'Santa María del Pino: Un monasterio agustino en Mata de Cuéllar', publicada en 2020.

Este libro rescata la historia del desaparecido monasterio agustino que existió entre 1406 y 1835. El monasterio fue fundado por Alfonso García de León y Urraca García de Tapia en la ermita de Santa María del Pino.