La Caravana de Alimentos de Segovia hace parada en Valtiendas para celebrar la Fiesta de la Vendimia

Valtiendas ya cuenta los días para vestirse de fiesta. El próximo sábado 20 de septiembre, la plaza de San Isidro se convertirá en el corazón de la decimoséptima Fiesta de la Vendimia.

Una cita que une el sabor del vino, el orgullo por la tierra y la fuerza del producto local. Será también la quinta parada de la Caravana de Alimentos de Segovia en este 2025, un proyecto de la Diputación que ha conseguido consolidarse como escaparate de referencia dentro y fuera de la provincia.

En esta edición, la cita reunirá a veintiún productores de la marca Alimentos de Segovia.

Nombres como José Galindo Winegrower, Bodegas Vagal, Cerveza SanFrutos, Quesería Artesanal de Sacramenia o Ahumados Perser compartirán espacio con charcuterías, panaderías, elaboradores de dulces, quesos, aceites y embutidos.

Una muestra diversa que refleja la riqueza agroalimentaria segoviana y que, como destacaron la vicepresidenta de la Diputación, Magdalena Rodríguez, y el alcalde de Valtiendas, José María Galindo, “sitúa al municipio en el mapa de la viticultura de calidad y da visibilidad a la variedad de productos que nacen en esta tierra”.

Un día de tradición y sabor

La jornada arrancará a las 11:00 horas con la misa en la iglesia, acompañada de la apertura de las taquillas para los tickets de degustación.

A las 12:00 horas, la feria abrirá oficialmente sus puertas con el ambiente festivo de la música en directo y las primeras copas de vino de la Denominación de Origen Protegida Valtiendas, que podrán probarse por siete euros en una degustación.

Uno de los momentos más esperados llegará con la tradicional pisada de uvas, que simboliza el arranque de la cosecha 2025 y conecta a vecinos y visitantes con una costumbre que atraviesa generaciones.

No faltarán tampoco los sorteos de cestas de productos de Alimentos de Segovia ni la comida popular de judiones de La Granja, a la que se podrá acceder con ticket por diez euros.

La tarde estará reservada a los más curiosos y amantes del vino con una cata guiada por expertos y, además, una visita a viñedos locales con explicación de viticultores, cata de uvas y vinos y traslado en autobús. Una oportunidad para conocer de primera mano el trabajo en los campos de Valtiendas y el porqué de la calidad de su D.O.P.

Fiesta hasta la noche

Como toda vendimia que se precie, la música y el baile tampoco faltarán. La charanga Resaca pondrá ritmo a las calles y, cuando caiga la noche, el grupo Valshops se encargará de alargar la verbena con repertorio festivo.

La Fiesta de la Vendimia es, además, una de las diez paradas de la Caravana de Alimentos de Segovia en este 2025, tras su paso por Sangarcía, Caballar, Santo Tomé del Puerto y Martín Muñoz de las Posadas.

El recorrido continuará después por Segovia, Labajos, Abades, Navafría y Prádena, acercando a cada pueblo el sello de calidad y cercanía que caracteriza a los productores segovianos.