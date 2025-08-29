La Diputación de Segovia reparte 46.000 euros en ayudas a 38 proyectos emprendedores de la provincia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, en un coworking de Arcones Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia, a través del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, ha concedido más de 46.000 euros en ayudas a 38 emprendedores y empresas de reciente creación en el medio rural que fomentan la actividad económica de la provincia.

Una iniciativa que, según explica la institución provincial, busca revitalizar la economía de los municipios con menos de 20.000 habitantes y apoyar la consolidación de nuevos negocios.

Las subvenciones oscilan entre los 892 y 2.083 euros por beneficiario y buscan aliviar los costes iniciales cubriendo gastos esenciales como las cuotas de autónomos, alquileres, servicios de gestoría o mantenimiento de páginas web, para que así los negocios puedan prosperar.

Tal y como ha informado la Diputación de Segovia, los proyectos beneficiados reflejan un panorama empresarial diverso y dinámico, en línea con la tendencia de años anteriores.

Así, ha señalado que predominan los negocios vinculados al comercio de proximidad, la hostelería, las peluquerías y las actividades del sector primario, como la agricultura y la ganadería, pero con un peso cada vez más notable de las actividades ligadas a la arquitectura, la nutrición, la comunicación, la fotografía y el marketing.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que “estas ayudas son mucho más que una aportación económica: son una muestra de confianza en la capacidad de nuestros emprendedores para generar riqueza y mantener vivos nuestros pueblos”.

Además, Rodríguez ha subrayado la importancia del programa, puesto en marcha en 2013, señalando que “se ha consolidado como una herramienta fundamental para quienes deciden emprender en el medio rural segoviano, contribuyendo a fijar población y mejorar la calidad de vida en la provincia”.

Además, la diputada ha valorado el éxito de esta última convocatoria, en la que, según ha revelado, se recibieron 48 solicitudes: “El elevado interés demuestra que existe iniciativa y ganas de emprender en Segovia; nuestro compromiso es seguir apoyando a quienes apuestan por quedarse y construir su futuro aquí”, ha concluido.