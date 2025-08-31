La Diputación de Segovia forma a los cabos-jefes de su servicio de extinción de incendios para afrontar con garantías su labor

Imagen de la formación a los nuevos cabos-jefe de la Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia reforzó el pasado mes de julio su Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento para atender los episodios que se presenten en la provincia con la incorporación de 11 cabos-jefes de dotación que ahora se están formando para poder afrontar su labor en los puestos de mando con garantías.

De esta manera, se pretende su integración y adaptación, teniendo en cuenta que proceden de otros servicios que cuentan con circunstancias y funcionamientos particulares.

Dicha formación contempla aspectos como la gestión de emergencias, prevención de riesgos laborales, adaptación administrativa o la gestión de personal, ya que se trata del "primer eslabón en la cadena de mando y responsabilidades de este servicio", según ha indicado el director técnico, Carlos Castro.

Bajo este planteamiento, la formación tiene una carga horaria de 256 horas y forma parte vinculante del ejercicio de sus funciones como mandos intermedios y con relación directa con las intervenciones a dirigir.

El proceso formativo supone una inversión de 19.350 euros a cargo de las arcas de la institución provincial y se desarrolla tanto en jornadas presenciales como telemáticas, lo que "favorece la conciliación, sobre todo teniendo en cuenta el periodo estival en el que nos encontramos".

Así lo ha señalado la diputada del SPEIS, Elizabet Lázaro, quien ha explicado que una primera parte de la formación son 120 horas lectivas que se distribuyen en siete semanas, en las que llevan a cabo bloques temáticos como la propia figura del jefe de dotación y su integridad en la actividad preventiva, la gestión de equipos de trabajo y resolución de conflictos o la elaboración de informes, entre otros.

Durante el proceso se incide en la gestión operativa, con el objetivo de unificar criterios en la dirección de emergencias y al objeto de estandarizar la manera de actuar entre los parques de Palazuelos de Eresma y Boceguillas.

Así, se aportan documentos que sirven como base a la hora de tomar decisiones y a la implantación de métodos sistematizados. También se tienen en cuenta otros aspectos como la norma ISO 22320 para el Sistema de Gestión de Emergencias e Incidentes y el Nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones, que está alineado con el Marco Europeo de Cualificaciones.

De forma paralela, el proceso formativo incluye prácticas vinculantes y presenciales de distintas materias. Entre ellas está la implementación de las unidades operativas, el manejo de equipos clasificados en categoría superior o equipos de protección individual.

Otra parte de esta formación práctica se dirige a la puesta en marcha de las unidades ligeras de intervención rápida. Es el caso de vehículos 4x4 con sistemas de extinción que están diseñados para acceder a zonas complejas.

Además, se incorporan prácticas a realizar en escenarios virtuales, lo que supone un "aspecto novedoso a nivel nacional" con el que preparan al cabo-jefe para afrontar las situaciones reales que pueden darse en el territorio.

Ya para la semana del 4 al 8 de noviembre, se contempla que los mandos en formación puedan desarrollar los conocimientos adquiridos en campo táctico, donde podrán poner en práctica todo lo aprendido en este proceso. Esto tendrá una carga lectiva de 50 horas.

Como ejemplo de esto se tendrá a la escuela de oficiales francesa, referente europeo y matriz pedagógica en materia de gestión operativa del sistema en el que el servicio de la Diputación basa su estructura formativa a nivel de mandos y personal directivo.