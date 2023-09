La provincia de Castilla y León que ha visto casarse a cantantes, actores, futbolistas, aristócratas y hasta miembros de la realeza

La primera decisión que suele tomar una pareja a la hora de organizar su boda es el lugar en el que van a contraer matrimonio, incluso antes que la fecha. Algunos lo tienen claro, otros no tanto, pero lo cierto es que la etapa de los preparativos no comienza hasta que no se ha establecido un espacio en el que entonar el 'sí, quiero' y celebrar la buena nueva.

Para gustos los colores. Son cientos las iglesias, restaurantes y fincas especializadas en bodas que podemos encontrar a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, llama la atención la cantidad de personas que eligen la provincia de Segovia para el que tal vez sea su día más especial.

Entre ellas también se encuentran destacadas personalidades de la crónica social que, o bien por ser de allí, por la cercanía de esta bella provincia a Madrid, o incluso por la historia, el atractivo y la magia de muchas de las construcciones que alberga la zona, entre oros motivos, eligen Segovia para casarse.

Casi todo el mucho sabe que las parejas formadas por David Bisbal y Rosanna Zanetti, Dani Carvajal y Daphne Cañizares, y Lucía Pombo y Álvaro López Huerta han contraído matrimonio en la provincia, así como que mientras los primeros lo hicieron en 2018 en Los Claustros de Ayllón, donde también celebraron sus nupcias los segundos durante el verano de 2022, la influencer se casó, también en el verano de ese mismo año, en la iglesia de Villafranca de Condado y organizó la celebración en el castillo del Condado de Castilnovo, donde vivió Juana La Loca.

David Bisbal y Rosanna Zanetti el día de su boda @rosannazanetti Instagram

Lucía Pombo y Álvaro López-Huerta en su boda en Segovia @luciapombo Instagram

También fueron muy sonadas, aunque no tanto como las anteriores, las bodas de Toñi Salazar con Roberto Liaño, la de Borja Thyssen con Blanca Cuesta y la de Gigi Sarasola con Tita Astolfi, quienes también confiaron en la provincia para sellar su amor.

La integrante de Azúcar Moreno oficializó su noviazgo con Liaño, del que finalmente se separó de mutuo acuerdo, el 14 de febrero de 2011 en el Hotel Cándido, donde se identificaron invitados de la talla de Ana Obregón, Falete o Los Chunguitos.

Por su parte, el hijo de la baronesa, también conocida como Tita Cervera, celebró su compromiso con Blanca en el Antiguo Esquileo de Cabanillas del Monte en octubre de 2007, fecha en la que también lo hizo el empresario, aunque él en la iglesia de San Eutropio y en la finca Yeguada de El Espinar, donde se dieron cita celebridades del calibre de Paulina Rubio, Carmen Martínez Bordiú, Mar Saura, Jaime Ostos, Eugenia Silva, y también Ana Obregón. Gigi y Tita también terminaron firmando el divorcio.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta en un photocall Gtres

Ahora bien, hay otras parejas pertenecientes a las altas esferas que también se han casado en la provincia de Segovia y casi nadie lo sabe.

Es el caso de Beltrán Gómez-Acebo y Borbón, hijo de la hermana del rey Juan Carlos, la infanta Pilar, con la modelo Laura Ponte. Corría septiembre de 2004 y fue la gran boda Real del año. Se celebró en La Granja de San Ildefonso y en ella los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, entonces príncipes, fueron testigos. Sin embargo, su matrimonio tampoco llegó a buen puerto.

Cuatro años más tarde el Santuario de la Virgen de la Fuencisla y el Antiguo Esquileo de Cabanillas del Monte fueron testigos de la boda de la pareja de actores Lucía Jiménez, natural de Segovia, y Benito Sagredo, mientras que en diciembre de ese mismo año el Ayuntamiento de la capital asistió la boda del icónico mago Juan Tamariz con la colombiana Consuelo Lorgia, con quien celebró su casamiento en el restaurante La Floresta.

Fotos de la boda de Lucía Jiménez y Benito Sagredo @luciajimenezoficial Instagram

En 2018 personalidades como Adriana Carolina Herrera, hija de la diseñadora; y Margarita Vargas, esposa de Luis Alfonso de Borbón, viajaron hasta Segovia para asistir a la boda de Mayra Alexandra Capriles, hija del magnate de la construcción y primo del político venezolano Henrique Capriles, Miguel Ángel Capriles, con el empresario inmobiliario Eduardo Ignacio Otaola, cuya ceremonia fue oficiada en la iglesia de San Miguel situada en la Plaza Mayor de la ciudad, mientras que el banquete tuvo lugar en el Palacio de la Serreta, en la localidad de Lastras de Cuéllar.

Tampoco pasó inadvertida la boda de Gema Ruiz, exmujer del político Francisco Álvarez Cascos, con Juan Díaz. La pareja se juró amor eterno en el monasterio de Santa María La Real, en Sacramenia, ante la presencia de Paloma Cuevas, Fiona Ferrer, Patricia Cerezo, la cantante Edurne y Anne Igartiburu, entre otros famosos.

Gema Ruiz y Juan Díaz en un desfile de la MBFWM

Una de las mayores cumbres de políticos en la provincia del cochinillo tuvo lugar en julio de 2014 y gracias a la boda de Belén de Guindos, hija del que fuera ministro de Economía, Luis de Guindos, con el economista portugués, Gonzalo Diniz. Entonaron el 'sí, quiero' en la ermita de los jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso ante caras muy conocidas de la esfera política española como el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y hasta el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a los que después se trasladaron al Hotel Finca Lasmargas de Madrona para celebrar el compromiso.

