La Junta quiere reinventar Béjar: 40 nuevos tejidos para liderar la industria textil del futuro

La consejería de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, durante su visita a la industria textil del municipio salmantino de Béjar, este lunes

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, se ha reunido este lunes en el municipio salmantino de Béjar con los empresarios de la Agrupación de Fabricantes para dar el pistoletazo de salida al proyecto Tibecom: Mejora Competitiva y Sostenible de los Tipos Béjar. Un nombre largo para una ambición clara: devolver al textil bejarano el lugar que nunca debió perder, pero esta vez con tejidos de última generación, sostenibles y pensados para los uniformes del futuro.

La Junta acaba de aprobar una subvención de 298.200 euros que permitirá a las fábricas locales desarrollar 40 nuevos tipos de tejido de lana de altísimas prestaciones. El objetivo no es pequeño: vestir a deportistas de élite y, sobre todo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un cliente histórico al que Béjar lleva suministrando desde hace más de un siglo.

Los nuevos Tipos Béjar combinarán la lana de calidad que siempre ha distinguido a la comarca –aislante térmico natural, higroscópica e ignífuga– con fibras recicladas. El resultado: telas más ligeras, más resistentes, más ecológicas y perfectamente adaptadas a las exigencias técnicas actuales de uniformidad profesional.

Durante los próximos doce meses el proyecto se estructurará en cinco fases muy concretas: diseño de especificaciones técnicas de las 40 variedades, fabricación de prototipos, ensayos exhaustivos de resistencia, durabilidad y seguridad, certificación oficial de calidad y sostenibilidad y elaboración de muestrarios comerciales para salir al mercado.

Un sector que se reinventa

Pese a las décadas difíciles, la industria textil de Béjar sigue viva: 300.000 metros de tejido al año, 3 millones de euros de facturación y más de 200 empleos directos. Y lo más importante: controla toda la cadena, desde la llegada de la lana bruta hasta el tejido terminado, lo que garantiza una trazabilidad y una calidad que muy pocos pueden igualar.

"Este proyecto es la prueba de que la colaboración entre la Junta y el tejido empresarial funciona. Estamos transformando el legado industrial de Béjar en un motor de innovación y empleo sostenible para el siglo XXI", ha subrayado la consejera.

La iniciativa se enmarca en el Programa Territorial de Fomento de Béjar, que será prorrogado en las próximas semanas hasta finales de 2028. Entre sus frutos más visibles está el nuevo Centro Científico Tecnológico Empresarial que la Universidad de Salamanca está levantando en la antigua Escuela de Ingeniería Industrial: un imán para talento, investigación e inversión privada que encaja como anillo al dedo con este salto cualitativo del textil local.Béjar lleva siglos tejiendo historia.

Ahora, con lana reciclada y tecnología puntera, se dispone a escribir el siguiente capítulo. Y esta vez, el hilo conductor es la sostenibilidad, la innovación y el empleo de calidad.