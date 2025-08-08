Tu Aportas entra en el gobierno de Béjar tras la moción del PSOE y gestionará La Covatilla

Firma del acuerdo de gobernabilidad del PSOE y Tu Aportas Béjar. Cedida

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara (PSOE), y el concejal de Tu Aportas Béjar, Javier Garrido, han firmado esta mañana un acuerdo de gobernabilidad con una duración de dos años, cuyo objetivo principal es “aportar estabilidad institucional y fomentar la colaboración” entre ambas formaciones en el gobierno municipal.

Con este pacto, Javier Garrido pasará a formar parte del equipo de gobierno, asumiendo una tenencia de alcaldía, integrándose en la Junta de Gobierno Local y tomando competencias específicas en la gestión del Centro de Turismo Sierra de Béjar-La Covatilla.

Además, ambas partes han acordado que se podrán definir otras áreas de responsabilidad de forma consensuada.

El acuerdo recoge varios compromisos clave, entre ellos: mantener un clima de respeto institucional y diálogo permanente, tomar decisiones clave por consenso, especialmente en temas como las inversiones en La Covatilla, los presupuestos municipales y las políticas estratégicas de desarrollo, y coordinar la información de prensa relativa al centro turístico.

Asimismo, se establece el compromiso de no apoyar iniciativas que puedan desestabilizar el gobierno durante la vigencia del acuerdo, salvo en caso de un incumplimiento grave del mismo.

Javier Garrido ha recordado que Tu Aportas ya participó activamente en la Junta de Gobierno durante la legislatura anterior, destacando la buena coordinación y el trabajo conjunto desarrollado entonces.

“El objetivo es que Béjar tome un nuevo rumbo y se solucionen los problemas acumulados durante los dos últimos años, tanto en la ciudad como en La Covatilla”, ha declarado.

En cuanto a sus nuevas responsabilidades, Garrido detalló que se encargará de la supervisión y planificación de las campañas turísticas de invierno y verano, así como de establecer contactos con entidades públicas y privadas para mejorar las infraestructuras y diversificar la oferta turística del centro.

También subrayó que la Junta de Castilla y León tiene comprometidos fondos para La Covatilla, y que será necesario analizar el estado del plan de inversiones actual para definir, desde la Junta de Gobierno Local, el modelo de inversión más adecuado.

Comité de seguimiento

Como parte final del acuerdo, se ha establecido la creación de un comité de seguimiento con representantes de ambas formaciones políticas para evaluar el cumplimiento de los compromisos y, si es necesario, proponer ajustes en la distribución de competencias.

El alcalde Antonio Cámara ha confirmado que las nuevas delegaciones ya están recogidas en el decreto de delegaciones, el cual está listo para ser firmado y entrará en vigor al día siguiente. Asimismo, ha anunciado la reorganización del Ayuntamiento en cuatro grandes áreas: Gobierno e Infraestructuras Urbanas; Cultura, Turismo y Deportes; Bienestar Social, Igualdad y Asociaciones; y Fomento y Desarrollo.

Las delegaciones específicas de cada área se darán a conocer oficialmente en los canales del Ayuntamiento cuando se publique el decreto correspondiente.