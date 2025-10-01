Belén, la vendedora de la suerte en Béjar: reparte un premio de más de 230.000 euros

Belén Pellico Sáez, vendedora de la ONCE que ha dado el premio en Béjar

Castilla y León está de suerte. Un ciudadano de la Comunidad ha empezado el mes de octubre por todo lo alto ganando miles de euros gracias a un sorteo de la ONCE.

El Eurojackpot ha dejado en Béjar un premio de 231.846 euros, en un boleto premiado de segunda categoría (5 números y 1 sol) en el sorteo celebrado este martes, 30 de septiembre.

Ha sido Belén Pellico Sáez quien ha repartido mucha alegría. La vendedora de la ONCE fue la encargada de entregar este boleto agraciado con un importantísimo premio desde su punto de venta, ubicado en el barrio de los Prados.

Para el sorteo de este viernes, 3 de octubre, el Eurojackpot de la ONCE pone en juego un bote de 28.000.000 euros.

Este sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki, ofreciendo grandes botes cada semana. El mínimo es de 10.000.000 de euros que va incrementando su cuantía cada semana en caso de que no haya acertantes de primera categoría.

Asimismo, también es posible llevarse importantes premios, como el de Béjar. Consiste en acertar cinco números de 50 posibles y dos soles de entre 12 que hay. Un importante premio que, a buen seguro, ha hecho muy feliz este miércoles al agraciado.