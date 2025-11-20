El Ayuntamiento de Béjar sufre un ciberataque que podría haber robado datos personales y policiales de vecinos

Mensaje del hacker que habría efectuado el ciberataque en el Ayuntamiento de Béjar Twitter

El Ayuntamiento de Béjar ha informado que ha sufrido un ciberataque el pasado 19 de noviembre y que ha podido derivar en la filtración de datos personales. Todo tras aparecer una publicación en la red social X de un usuario que aseguraba "tener ficheros de datos de personas" obtenidos de los sistemas informáticos municipales.

Medios especializados en ciberseguridad han señalado que el ciberdelincuente denominado 'ballistic' se ha atribuido la responsabilidad de la filtración. Según sus declaraciones en foros de la Dark Web, el ataque se habría producido mediante la explotación de un servidor de terceros utilizado por el Ayuntamiento de Béjar, lo que le permitió acceder a documentos internos y a una base de datos con registros policiales de ciudadanos.

El hacker detrás del ataque afirma que la base de datos con información policial aún no se ha hecho pública, aunque sí se habrían filtrado documentos internos del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento asegura en un comunicado que, desde el primer momento, el área de tecnologías del consistorio activó protocolos de seguridad y contactó con el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración del Estado para esclarecer si los datos fueron obtenidos de manera ilícita.

Por su parte, el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, mantiene coordinación constante con el Grupo de Inteligencia Criminal de la Guardia Civil, que desarrolla la investigación.

"Es prioridad del alcalde y su Equipo de Gobierno continuar avanzando en la máxima seguridad de los sistemas de información del Ayuntamiento", subrayan desde el Consistorio, destacando que esta labor ya se había impulsado en la pasada legislatura.

El Ayuntamiento de Béjar insiste en que "la investigación continúa abierta" y que se adoptarán todas las medidas necesarias para proteger los datos de la ciudadanía y reforzar la seguridad de sus sistemas informáticos.