El sorteo de la Lotería Nacional deja miles de euros en Salamanca y Benavente

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 18 de octubre, ha dejado miles de euros en la ciudad de Salamanca y en el municipio zamorano de Benavente. En la capital salmantina, un agraciado se ha llevado el primer premio del sorteo de este sábado, dotado de 600.000 euros al número, y en la localidad zamorana, una persona se ha llevado un segundo premio, de 120.000 euros al número.

El boleto agraciado con el primer premio, con el número 70.504, ha sido consignado en el despacho receptor 64615 de la capital salmantina, mientras que el boleto agraciado con el segundo premio, con el número 02.133, ha sido consignado en la Administración número 2 de Benavente.