La Lotería Nacional reparte suerte en León con dos importantes premios

Una provincia castellana y leonesa ha recibido miles de euros gracias a dos premios de la Lotería Nacional en el sorteo celebrado este jueves, 9 de octubre.

Ambos han ido a parar a León. El primero es de 300.000 euros al número agraciado que ha sido el 76.348. Este se ha vendido en la localidad de Cistierna; en la administración de la Avenida Constitución, 94.

Por otro lado, otro premio de segunda categoría también ha ido a parar a la localidad Fuentes Nuevas con un premio de 60.000 euros al número 91.133. Este se ha vendido en la administración ubicada en la Avenida Galicia, 306.

Un premio muy repartido por toda España que ha dado una enorme alegría en esta noche de jueves en Castilla y León.