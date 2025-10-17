La Lotería Nacional deja parte del primer premio en un municipio de Valladolid: "Hemos dado 60.000 euros"

Marcos y Andrés Martínez, los dos loteros de la administración de Zaratán en otro premio entregado. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El Sorteo de la Lotería Nacional que se ha celebrado en la noche de este jueves, 16 de octubre, ha dejado parte del primer premio en la provincia de Valladolid.

En concreto ha sido en el municipio de Zaratán y en la administración de loterías que se ubica en la Plaza de la Ronda, 5.

El primer premio está cifrado en 300.000 euros al número y en esta ocasión el número agraciado ha sido el 68.678.

Se ha repartido en Tobarra (Albacete), en Posada (Asturias), en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), en Teixeiro (A Coruña) y también en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

El segundo premio, valorado con 60.000 euros al número ha ido a parar a Granada, gracias al número 72.766.

“Hemos vendido dos décimos y repartido un total de 60.000 euros. Estamos muy contentos porque lo veníamos rozando en las anteriores fechas”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Marcos Martínez, de la administración agraciada.

Nuestro entrevistado añade que esto supone “un empujón” de cara a la campaña de la Lotería de Navidad que ya está a la vuelta de la esquina.

La suerte se ha centrado en Zaratán este jueves.