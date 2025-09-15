Sellado en Parquesol un boleto de la Bonoloto premiado con más de 124.000 euros

La administración de Loterías número 3 de Valladolid, en la calle Manuel Azaña, 64, del barrio de Parquesol ha sellado un boleto de la Bonoloto que ha sido premiado con más de 124.000 euros en el sorteo de este lunes, 15 de septiembre.

En concreto, son 124.047,95 euros los que se ha llevado el agraciado con este premio de segunda categoría, al acertar cinco de los seis números del sorteo más el complementario.

La combinación ganadora ha sido la compuesta por el 35, el 38, el 20, el 02, el 40 y el 07, más el complementario que ha sido el 13. El reintegro, por su parte, ha sido el 4.

De primera categoría, dotado con el bote de 600.000 euros, no ha habido acertantes, por lo que será en el próximo sorteo cuando se volverán a poner en juego.

Por otro lado, otros 60 participantes se han llevado un premio de tercera categoría de más de 1.000 euros al acertar cinco de los seis números de la combinación ganadora.