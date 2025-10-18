El Ayuntamiento de Salamanca impulsa 214 plazas de aparcamiento gratuitas en el barrio El Zurguén

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado un fuerte impulso a la creación de plazas de estacionamiento en superficie de forma gratuita en los barrios de la ciudad, en especial en aquellas zonas con más demanda por parte de los vecinos. Durante la última década se han generado cerca de 6.600 plazas en las calles y aparcamientos en superficie.

El último aparcamiento gratuito en superficie habilitado se encuentra en el barrio El Zurguén, concretamente en la parcela ubicada entre la avenida Virgen del Cueto y las calles Saavedra y Fajardo, Cilloruelo y Villar del Profeta. Este párking se suma al recientemente construido en la Chinchibarra, entre las avenidas de San Agustín y Vicente del Bosque. Con la próxima urbanización de la plaza de Santa Cecilia, donde se incluye un aparcamiento con 33 plazas, en total habrá 6.211 plazas de estacionamiento en 65 párkings gratuitos en superficie en la ciudad.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Salamanca continúa acometiendo la reordenación en el tráfico de diversas calles de los barrios de la ciudad con mayores dificultades para el estacionamiento, como la calle Río Ebro el mes pasado para facilitar el estacionamiento a padres y madres durante la entrada y salida del colegio Gran Capitán. En total, durante la última década se han ganado otras 361 plazas al mismo tiempo que se mejoraba la seguridad vial y la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida con la ampliación de aceras.

Con una inversión de 216.682,49 euros, se ha asfaltado el recorrido interior hacia las plazas de estacionamiento comprendido desde el acceso por la avenida Virgen del Cueto hasta la salida por la calle Saavedra y Fajardo. Por su parte, las 214 plazas habilitadas, 6 de ellas reservadas para personas con discapacidad o movilidad reducida, tienen suelo drenante para reducir el efecto ‘isla de calor’ y facilitar el aprovisionamiento de agua en acuíferos.

Además, se han plantado 34 árboles (arce y almez) y en torno a 350 plantas arbustivas para reverdecer la zona tanto en el perímetro del aparcamiento como en su interior entre las plazas, generar sombra y frescor en épocas de mayor calor y facilitar pantallas naturales frente al ruido que pueda generar el tráfico de salida de la ciudad hacia la carretera N-630.

Asimismo, se han instalado 30 puntos de alumbrado público energéticamente eficiente, 10 aparcabicicletas y cámaras de control del tráfico para facilitar en los paneles de información de la ciudad el número de plazas libres existentes en cada momento.

De esta forma, el Ayuntamiento da respuesta a una petición vecinal y de industriales y clientes del polígono El Montalvo para facilitar el estacionamiento de vehículos y mejorar la seguridad vial en la zona, que se suma a la reciente creación de 150 plazas en batería en las calles Morse, Fulton, Pasteur y Doctor Ferrán.

Al mismo tiempo, se habilita un aparcamiento cercano al estadio municipal de fútbol Reina Sofía y para aquellas personas que realizan viajes compartidos hacia otros municipios del sur de la provincia y viceversa a través de la autovía A-66 por motivos laborales, reduciendo la circulación de vehículos hacia el centro de la ciudad.

'Yo, Tarzán'

El Liceo acogerá mañana la obra ‘Yo Tarzán’ de la compañía Festuc Teatre, dirigida al público familiar. Es una adaptación del cuento clásico, Tarzán, que escribió Edgar Rice en el que nos invitan a reflexionar sobre los vínculos y el hecho de saber transformarlos.

En medio de la selva, un bebe queda huérfano sin nadie que pueda protegerlo de los peligros inherentes de la jungla. Esta situación se verá alterada cuando una familia decide que este niño forme parte de la tribu de gorilas.

Una historia que no dejará parpadear a los espectadores ni un instante por las diferentes aventuras que seguramente les conmoverán, y por la explosión de emociones que conectarán con su instinto más salvaje y animal.

Día Mundial del Cáncer de Mama

El Ayuntamiento de Salamanca ilumina mañana de color rosa la fuente de la Puerta de Zamora con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama, además de mostrar mensajes en los paneles luminosos de la ciudad.

Con este gesto, a petición de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), el Ayuntamiento quiere escenificar el compromiso que mantiene a la hora de apoyar a los grupos de ayuda mutua de la ciudad en su labor de promoción de la salud y la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.