Carbayo ensalza la labor de la Escolta de Gran Gala de la Policía Local como "imagen del respeto institucional"

Recepción a la Escolta de Gran Gala de la Policía Local en el Ayuntamiento de Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento a miembros y antiguos miembros de la Escolta de Gran Gala de la Policía Local.

Un servicio a través del cual sus integrantes han acompañado a la Corporación Municipal en los actos más solemnes e importantes de la ciudad desde hace varias décadas.

Durante su intervención, el alcalde ha expresado su “profundo agradecimiento por la dedicación y el compromiso” de todos los integrantes de la escolta, al tiempo que ha destacado que la jornada “es una cita con la memoria, la gratitud y el orgullo compartido de pertenecer a una historia de compromiso y servicio”.

El regidor también ha aprovechado la ocasión para ensalzar el papel de la escolta como “imagen viva del respeto institucional, de la tradición y de la solemnidad de Salamanca”, subrayando que su presencia ha contribuido durante décadas a dar lustre a los actos oficiales y a transmitir a ciudadanos y visitantes la importancia de las instituciones.

Durante el acto, se ha realizado un reconocimiento especial a Jesús Sánchez, el miembro más veterano vivo de la escolta, que permaneció en el servicio casi cuatro décadas y que actualmente ejerce como Defensor del Mayor.

“Jesús representa el espíritu de la escolta: compromiso, constancia y amor por esta ciudad, al igual que todos vosotros”, ha apuntado el alcalde.

Finalmente, García Carbayo ha animado a los asistentes a que esta jornada sea “un punto de partida” para seguir compartiendo vivencias y fortalecer los vínculos entre generaciones.

“La historia de Salamanca no se escribe solo en los libros, también con gestos, con tradiciones vivas y con personas como vosotros. Esta es vuestra casa, vuestra institución y vuestra ciudad”, ha concluido.