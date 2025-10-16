Recepción a la Escolta de Gran Gala de la Policía Local en el Ayuntamiento de Salamanca

Carbayo ensalza la labor de la Escolta de Gran Gala de la Policía Local como "imagen del respeto institucional"

El alcalde de Salamanca ha recibido en el Ayuntamiento a miembros y antiguos componentes del servicio, a los que ha expresado su "profundo agradecimiento por la dedicación y el compromiso".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido este jueves en el Ayuntamiento a miembros y antiguos miembros de la Escolta de Gran Gala de la Policía Local.

Un servicio a través del cual sus integrantes han acompañado a la Corporación Municipal en los actos más solemnes e importantes de la ciudad desde hace varias décadas.

Durante su intervención, el alcalde ha expresado su “profundo agradecimiento por la dedicación y el compromiso” de todos los integrantes de la escolta, al tiempo que ha destacado que la jornada “es una cita con la memoria, la gratitud y el orgullo compartido de pertenecer a una historia de compromiso y servicio”.

El regidor también ha aprovechado la ocasión para ensalzar el papel de la escolta como “imagen viva del respeto institucional, de la tradición y de la solemnidad de Salamanca”, subrayando que su presencia ha contribuido durante décadas a dar lustre a los actos oficiales y a transmitir a ciudadanos y visitantes la importancia de las instituciones.

Durante el acto, se ha realizado un reconocimiento especial a Jesús Sánchez, el miembro más veterano vivo de la escolta, que permaneció en el servicio casi cuatro décadas y que actualmente ejerce como Defensor del Mayor.

“Jesús representa el espíritu de la escolta: compromiso, constancia y amor por esta ciudad, al igual que todos vosotros”, ha apuntado el alcalde.

Finalmente, García Carbayo ha animado a los asistentes a que esta jornada sea “un punto de partida” para seguir compartiendo vivencias y fortalecer los vínculos entre generaciones.

“La historia de Salamanca no se escribe solo en los libros, también con gestos, con tradiciones vivas y con personas como vosotros. Esta es vuestra casa, vuestra institución y vuestra ciudad”, ha concluido.