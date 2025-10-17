El Ayuntamiento de Salamanca crea una Escuela de Mujer y Ciencia y extenderá los talleres de autodefensa a los barrios

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado este viernes la programación de la Escuela Municipal de Igualdad ante un centenar de representantes de los colectivos sociales de la ciudad. Una agenda de actividades que incluye diversos talleres, exposiciones y un nuevo club de lectura.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado durante este acto nuevas iniciativas para promover la igualdad entre oportunidades y el respeto a la mujer que se pondrán en marcha durante 2026. "Estamos empeñados en seguir impulsando iniciativas para la promoción de la igualdad real en todos los ámbitos de la sociedad".

Tras las peticiones de diversas asociaciones, el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido que los talleres de autodefensa para mujeres también se celebren en los distintos barrios de la ciudad. Para seguir luchando contra la violencia de género el consistorio tiene previsto aprobar antes de que acabe 2025 su cuarto Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género.

Además se creará la Escuela Municipal Mujer y Ciencia en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Castilla y León. Un nuevo espacio de referencia para la reflexión y el debate sobre la presencia de la mujer en sectores científicos. Las sesiones permitirán conectar a las mujeres investigadoras de las universidades salmantinas con el resto de la sociedad y conocer su visión sobre los principales problemas que afectan al mundo.

Esta nueva escuela se alinea con la estrategia del consistorio salmantino para promover el emprendimiento femenino. Se añade a las iniciativas que se desarrollan desde la Escuela de Emprendimiento, el Centro de Formación y Orientación Laboral y el Programa de Alta Dirección e Innovación para Mujeres.

Escuela de Igualdad

La Escuela Municipal de Igualdad despliega un amplio y variado programa de actividades hasta final de año. Se trata de una docena de actividades gratuitas que buscan sensibilizar a la sociedad sobre igualdad y prevenir la violencia de género.

Durante el mes de noviembre celebrarán nuevos talleres de autodefensa para mujeres en colaboración con la Policía Local. Las inscripciones son limitadas y pueden realizarse en la Casa de la Mujer. También se reeditan los cursos para el uso de smartphones donde se puede aprender a hacer gestiones básicas y a utilizar las principales redes sociales y plataformas de mensajería.

La oferta de talleres se completa con propuestas más. Un taller de yoga familiar en el que participan adultos junto a menores a su cargo. Y un taller sobre bienestar integral pensado para mujeres mayores de edad que quieran reforzar su vínculo emocional y el equilibrio físico. Todas las fechas y horarios detallados pueden consultarse en la página web de la Escuela Municipal de Igualdad.

El 19 de noviembre la Casa de la Mujer acogerá la conferencia "Repensando lo masculino" a cargo de Ritxar Bacete. Una cita que coincidirá con el Día Internacional del Hombre.

En página cultural la principal novedad es la creación del club de lectura "Caperucita en Salamanca", destinado a reflexionar sobre el respeto y la promoción de la igualdad. El 28 de noviembre se celebrará el encuentro "Mujer cantando a mujeres". Una propuesta poética interpretada por Rosa María.

Se mantienen las visitas turísticas "Salamanca con voz de mujer" que permiten descubrir el papel de las mujeres en la historia y el patrimonio de la ciudad. La programación cultural relacionada con la mujer se completa con dos exposiciones. Una muestra fotográfica sobre los seis proyectos de cooperación al desarrollo financiados por el Ayuntamiento de Salamanca durante 2024. Puede visitarse en la Casa de la Mujer.

Y la exposición ‘Clara Campoamor. La mujer más allá del voto’ instalada en la Torre de Anaya con fotografías de David Corral.