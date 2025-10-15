El alcalde de Salamanca anuncia una reorganización de la Policía Local con patrullas estables en cada barrio

Carlos García Carbayo en la celebración del Día de la Policía Local en el Teatro Liceo de Salamanca, junto a varios agentes del cuerpo municipal

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado este miércoles una reorganización operativa de la Policía Local. Una noticia que se traducirá en la presencia de patrullas estables en todos los barrios de la ciudad en busca de un paso decisivo en la proximidad del cuerpo.

Así lo ha avanzado durante la celebración del Día de la Policía Local que ha tenido lugar este 15 de octubre en el Teatro Liceo, donde también se han entregado las medallas, felicitaciones y despachos de nuevo ingreso de este año, así como los reconocimientos a agentes jubilados y la placa que otorga el Casino de Salamanca.

Carbayo ha avanzado que esta reorganización supone una evolución del proyecto de la Policía en el Barrio, impulsado hace dos años y medio, y que ha sido un "revulsivo para acercar aún más a los agentes al terreno y a la resolución de los problemas que diariamente plantean los vecinos".

En este sentido, ha explicado que la reorganización "nace del diálogo y del consenso". "Agentes que conocen aún más a sus vecinos y a su entorno. Vecinos que identifican a 'sus' policías. Canales de comunicación ágiles para trasladar problemas e inquietudes a cualquier hora. Y una respuesta más eficaz al contar con una Policía Local más pegada al terreno, al detalle y a la realidad de cada calle", ha añadido.

Con el despliegue de estas patrullas estables, el alcalde ha recalcado que se gana en "cercanía, en rapidez y en prevención". De esta forma, habrá "más ojos y oídos atentos, más diálogo, más capacidad para anticipar conflictos y para disuadir comportamientos incívicos".

"Lo habéis demostrado sobradamente cuando los vecinos os ven en su plaza, en su parque o en la puerta del colegio, crece la sensación de seguridad, mejora la convivencia y se fortalecen los lazos de confianza. Los salmantinos necesitan ver a sus policías en sus calles y en su barrio", ha insistido.

De esta forma, ha querido también agradecer la "profesionalidad, cercanía ejemplar y vocación de servicio" de los 230 hombres y mujeres que forman la Policía Local, además de acordarse de los 39 agentes que se desplazaron a la localidad valenciana de Benetúser por la DANA.

"Fuisteis ejemplo de solidaridad en un contexto de dolor, urgencia y devastación. Llevasteis a Valencia el abrazo de Salamanca, y demostrasteis que el uniforme que vestís trasciende el límite de la capital para convertirse en un compromiso con la vida y con la dignidad de las personas, estén donde estén", según ha destacado.

Al mismo tiempo, ha subrayado el trabajo de colaboración con la Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército, ensalzando la adaptación del cuerpo municipal a los nuevos tiempos "con sistemas inteligentes que ordenan el tráfico; en seguridad vial, con medidas eficaces que reducen la siniestralidad y la gravedad de los accidentes; y en la lucha contra el vandalismo y los comportamientos incívicos, tan reprobables, donde ya se están aplicando herramientas innovadoras como el uso de drones para detectar vertidos ilegales en el extrarradio".

Por último, ha concluido dando las gracias al comportamiento "ejemplar" de los ciudadanos y ciudadanas de Salamanca, ya que son los "principales aliados" de la Policía Local.