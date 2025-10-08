Llegan los pasos de peatones inteligentes para mejorar la seguridad vial en Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha reforzado la seguridad vial en la principal calle del municipio con la instalación de cuatro nuevos pasos de peatones inteligentes en la avenida de Madrid. Con esta medida, el Consistorio busca evitar los atropellos en una de las vías más transitadas por peatones y vehículos.

Los nuevos dispositivos cuentan con iluminación inteligente en la señal que avisa de la cercanía de los pasos de peatones que está dotada con iluminación led. Además, el sistema también incorpora cámaras con Inteligencia Artificial que garantizan el correcto seguimiento de los hechos en caso de posibles accidentes.

"Hemos pensado que la avenida de Madrid es un punto estratégico para comprobar la eficacia de los nuevos dispositivos ya que es una de las calles más céntricas y transitadas de Santa Marta y según las recomendaciones de la Policía Local", ha explicado el concejal de Tráfico, Jesús Hernández.

"En caso de que el resultado sea positivo, la idea es seguir incorporando nuevos pasos de peatones con este sistema para reforzar la seguridad vial en aquellos puntos más sensibles del municipio", ha señalado.

Los cuatro nuevos pasos de peatones han supuesto una inversión total de 18.142 euros que se han sufragado con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León que, en la convocatoria del 2024, ha concedido a Santa Marta una subvención total de 280.110 euros que le permitirán ejecutar diez proyectos.

El sistema consta de sensores integrados en las cámaras que detectan la presencia de peatones y activan las señales luminosas que se encuentran en el panel indicador vertical, integrados en el propio diseño de la señal.

Con estos indicadores luminosos aumenta la capacidad de reacción del conductor y se minimiza el riesgo de accidentes. Además, estas cámaras permiten visualizar en todo momento lo que está pasando en el paso de peatones.

En concreto, cada paso de peatones cuenta con dos cámaras de detección de peatones, lo que hace un total de ocho, además de un nuevo dispositivo de lector de matrículas con el que se refuerza más la seguridad vial.